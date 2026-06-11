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Русская литература пользуется популярностью в Египте, рассказал эксперт - РИА Новости, 11.06.2026
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14:45 11.06.2026
Русская литература пользуется популярностью в Египте, рассказал эксперт

Мохамед Наср аль-Гебали: русская литература пользуется популярностью в Египте

© РИА Новости / Александр ЕлистратовФлаг Египта на фоне мечетей
Флаг Египта на фоне мечетей - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Александр Елистратов
Флаг Египта на фоне мечетей. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Русская литература пользуется большим спросом у египтян, а культурные мероприятия, посвященные России и российской культуре, стабильно собирают полные залы.
  • Директор Национального центра перевода при министерстве культуры Египта Мохамед Наср аль-Гебали рассказал, что недавно вышел его перевод комедии «Горе от ума» Александра Грибоедова.
  • В июне Национальный центр перевода при министерстве культуры Египта отметил Всемирный день русского языка.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Русская литература пользуется большим спросом у египтян, а культурные мероприятия, посвященные России и российской культуре, стабильно собирают полные залы, рассказал в интервью РИА Новости директор Национального центра перевода при министерстве культуры Египта Мохамед Наср аль-Гебали.
"Как правило, любые мероприятия, связанные с Россией и русской культурой, пользуются большой популярностью. Египетское общество хорошо знакомо с русской литературой и проявляет к ней устойчивый интерес. Переводы произведений русских писателей уже многие десятилетия занимают свое место в библиотеках египетских семей", - рассказал аль-Гебали.
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Собеседник агентства поделился, что недавно вышел его перевод комедии "Горе от ума" Александра Грибоедова, и добавил, что в печати находятся еще несколько книг, но не уточнил их названия.
В июне национальный центр перевода при министерстве культуры Египта отметил Всемирный день русского языка, в мероприятии приняли участие переводчик произведений Достоевского на арабский язык Ануар Ибрагим, а также председатель Союза арабских университетов и профессор русского языка Салех Хашем.
"Достоевский настолько известен и любим в Египте, что его можно назвать почти египетским писателем", - пошутил арабский переводчик.
Председатель Союза арабских университетов и профессор русской литературы Салех Хашем отметил особое место русского языка в мировой культуре, отметив, что русский язык по праву можно назвать языком литературы и искусства во всех их проявлениях.
День русского языка и 227-я годовщина со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина отмечались 6 июня.
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