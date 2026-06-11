Лавров проинформировал главу МИД Бахрейна о подходах России по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Бахрейна Абдель Латыфом Аз-Зайяни в Москве.
- Лавров подробно проинформировал коллегу о российских подходах к урегулированию конфликта вокруг Украины.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с коллегой из Бахрейна подробно проинформировал его о подходах РФ к урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщили в МИД РФ.
"Лавров подробно проинформировал бахрейнского коллегу о принципиальных российских подходах к урегулированию конфликта вокруг Украины", - говорится в сообщении МИД РФ.