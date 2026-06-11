Лавров проинформировал главу МИД Бахрейна о подходах России по Украине

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с коллегой из Бахрейна подробно проинформировал его о подходах РФ к урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщили в МИД РФ.