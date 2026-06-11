Краткий пересказ от РИА ИИ РФ видит желание африканских стран не оставаться сырьевыми придатками глобальных корпораций.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что африканские страны хотят быть хозяевами своих природных ресурсов.

РФ готова помогать Африке в создании собственной промышленности, используя свой опыт в содействии развитию национальной промышленности и сельского хозяйства в африканских странах.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. РФ видит желание африканских стран не оставаться сырьевыми придатками глобальных корпораций и готова помогать ей в этом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что мир наблюдает "второе пробуждение Африки". Это стало временем, когда страны континента показали, что они хотят быть "хозяевами и своих природных ресурсов".

"В контексте происходящих на глобальной арене очень глубоких перемен, пертурбаций, мы видим желание африканцев максимально использовать то, что дано природой, богом, в интересах своих народов, а не оставаться сырьевым придатком глобальных корпораций", - сказал Лавров в начале встречи с комиссаром Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе.

По его словам, это включает в себя создание собственной промышленности.