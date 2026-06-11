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Россия видит желание Африки не оставаться сырьевым придатком, заявил Лавров - РИА Новости, 11.06.2026
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16:50 11.06.2026
Россия видит желание Африки не оставаться сырьевым придатком, заявил Лавров

Лавров: РФ видит желание стран Африки не оставаться сырьевым придатком

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РФ видит желание африканских стран не оставаться сырьевыми придатками глобальных корпораций.
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что африканские страны хотят быть хозяевами своих природных ресурсов.
  • РФ готова помогать Африке в создании собственной промышленности, используя свой опыт в содействии развитию национальной промышленности и сельского хозяйства в африканских странах.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. РФ видит желание африканских стран не оставаться сырьевыми придатками глобальных корпораций и готова помогать ей в этом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр подчеркнул, что мир наблюдает "второе пробуждение Африки". Это стало временем, когда страны континента показали, что они хотят быть "хозяевами и своих природных ресурсов".
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"В контексте происходящих на глобальной арене очень глубоких перемен, пертурбаций, мы видим желание африканцев максимально использовать то, что дано природой, богом, в интересах своих народов, а не оставаться сырьевым придатком глобальных корпораций", - сказал Лавров в начале встречи с комиссаром Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе.
По его словам, это включает в себя создание собственной промышленности.
"Наша страна имеет колоссальный опыт в содействии и создании национальной промышленности, национального сельского хозяйства в африканских странах. И сейчас подходящий период использовать этот опыт практически, предметно, в новых условиях", - резюмировал он.
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