Рейтинг@Mail.ru
Лавров надеется на участие африканских лидеров в саммите Россия — Африка - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 11.06.2026 (обновлено: 16:44 11.06.2026)
Лавров надеется на участие африканских лидеров в саммите Россия — Африка

Лавров: Россия надеется, что лидеры африканских стран примут участие в саммите

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и комиссар Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе на встрече в Москве. 11 июня 2026
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и комиссар Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе на встрече в Москве. 11 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и комиссар Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе на встрече в Москве. 11 июня 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия надеется на личное участие большинства лидеров африканских стран в саммите "Россия — Африка".
  • Третий саммит "Россия — Африка" пройдет в Москве 28–29 октября.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия надеется, что большинство лидеров африканских стран, а также председатель комиссии Африканского союза смогут лично принять участие в саммите "Россия - Африка", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Третий саммит Россия-Африка пройдет в Москве 28-29 октября.
"Надеемся, что большинство африканских лидеров смогут принять лично участие в этом форуме, так же, как и председатель комиссии Африканского союза Махамуд Али Юсуф", - сказал Лавров на встрече с комиссаром Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе.
Ранее директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко рассказала РИА Новости, что африканские страны активно подтверждают Москве свое участие в саммите "Россия-Африка".
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
В МИД выразили обеспокоенность рисками появления халифата в Африке
27 мая, 10:53
 
В миреРоссияМоскваАфрикаСергей ЛавровАфриканский союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала