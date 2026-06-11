Лавров надеется на участие африканских лидеров в саммите Россия — Африка

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия надеется, что большинство лидеров африканских стран, а также председатель комиссии Африканского союза смогут лично принять участие в саммите "Россия - Африка", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Надеемся, что большинство африканских лидеров смогут принять лично участие в этом форуме, так же, как и председатель комиссии Африканского союза Махамуд Али Юсуф", - сказал Лавров на встрече с комиссаром Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе.