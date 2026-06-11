Лавров надеется на участие африканских лидеров в саммите Россия — Африка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия надеется на личное участие большинства лидеров африканских стран в саммите "Россия — Африка".
- Третий саммит "Россия — Африка" пройдет в Москве 28–29 октября.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия надеется, что большинство лидеров африканских стран, а также председатель комиссии Африканского союза смогут лично принять участие в саммите "Россия - Африка", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Третий саммит Россия-Африка пройдет в Москве 28-29 октября.
"Надеемся, что большинство африканских лидеров смогут принять лично участие в этом форуме, так же, как и председатель комиссии Африканского союза Махамуд Али Юсуф", - сказал Лавров на встрече с комиссаром Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе.
Ранее директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко рассказала РИА Новости, что африканские страны активно подтверждают Москве свое участие в саммите "Россия-Африка".