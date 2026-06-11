Лавров проводит встречу с главой МИД Бахрейна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни проводят встречу в Москве.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни проводят встречу в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Последний раз министры встречались в сентябре 2025 года в Сочи на полях восьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
В марте этого года состоялся телефонный разговор Лаврова и Аз-Зайяни, в ходе которого они обсудили развитие ситуации в зоне Персидского залива на фоне конфликта вокруг Ирана и подчеркнули необходимость запуска переговорного процесса.
Также весной в режиме видеоконференции Лавров обсудил с главами внешнеполитических ведомств стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) эскалацию в регионе. Глава МИД Бахрейна принял участие в обсуждении.
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