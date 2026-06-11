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Лавров проводит встречу с главой МИД Бахрейна - РИА Новости, 11.06.2026
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12:13 11.06.2026 (обновлено: 12:20 11.06.2026)
Лавров проводит встречу с главой МИД Бахрейна

Лавров проводит в Москве встречу с главой аз-Заяни

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни проводят встречу в Москве.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни проводят встречу в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Последний раз министры встречались в сентябре 2025 года в Сочи на полях восьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
В марте этого года состоялся телефонный разговор Лаврова и Аз-Зайяни, в ходе которого они обсудили развитие ситуации в зоне Персидского залива на фоне конфликта вокруг Ирана и подчеркнули необходимость запуска переговорного процесса.
Также весной в режиме видеоконференции Лавров обсудил с главами внешнеполитических ведомств стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) эскалацию в регионе. Глава МИД Бахрейна принял участие в обсуждении.
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БахрейнМоскваСергей ЛавровИранПерсидский залив
 
 
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