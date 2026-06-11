Лантратова помогла семье погибшего участника СВО получить выплаты

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова вместе с Фондом "Защитники Отечества" помогла семье погибшего участника СВО получить положенные страховые выплаты.

Анатолий, фамилию которого омбудсмен не приводит, проходил службу по контракту и погиб при исполнении воинского долга. У мужчины осталась семья, в которой семеро детей, двое старших сыновей также являются участниками СВО.