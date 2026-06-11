Лантратова помогла семье погибшего участника СВО получить выплаты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова вместе с Фондом «Защитники Отечества» помогла семье погибшего участника СВО получить страховые выплаты.
- Супруга бойца Оксана столкнулась с трудностями при оформлении выплат, но благодаря помощи специалистов фонда семья получила положенные средства.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова вместе с Фондом "Защитники Отечества" помогла семье погибшего участника СВО получить положенные страховые выплаты.
Анатолий, фамилию которого омбудсмен не приводит, проходил службу по контракту и погиб при исполнении воинского долга. У мужчины осталась семья, в которой семеро детей, двое старших сыновей также являются участниками СВО.
"Супруга бойца Оксана столкнулась с трудностями при оформлении положенных выплат. Женщина обратилась к нам за помощью. Мы направили запрос в Фонд "Защитники Отечества". Специалисты фонда взяли семью на сопровождение, подключили социального координатора. Помогли решить все организационные вопросы", - сообщила Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Омбудсмен отметила, что семья получила страховые выплаты и поблагодарила Фонд за оперативную работу.