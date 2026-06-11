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Лут и Анохин осмотрели квартиры для преподавателей Смоленской ГСХА - РИА Новости, 11.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
13:21 11.06.2026
Лут и Анохин осмотрели квартиры для преподавателей Смоленской ГСХА

Оксана Лут и Василий Анохин осмотрели квартиры для учителей Смоленской ГСХА

© Фото : Василий Анохин/MAXОксана Лут и Василий Анохин осмотрели квартиры, приобретенные для преподавателей Смоленской государственной сельскохозяйственной академии
Оксана Лут и Василий Анохин осмотрели квартиры, приобретенные для преподавателей Смоленской государственной сельскохозяйственной академии - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Василий Анохин/MAX
Оксана Лут и Василий Анохин осмотрели квартиры, приобретенные для преподавателей Смоленской государственной сельскохозяйственной академии
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и губернатор Смоленской области Василий Анохин осмотрели квартиры, приобретенные для преподавателей Смоленской государственной сельскохозяйственной академии (ГСХА).
Федеральный проект "Кадры в АПК" реализуют в регионе с 2025 года. При поддержке инвесторов – компаний "Русский лен" и "Товарищество льняная мануфактура" – приобретено 50 квартир и шесть индивидуальных жилых домов в Смоленске. В результате 85% профессорско-преподавательского состава академии обеспечены жильем, а всего новоселами стали 56 семей.
"Вместе с Оксаной Николаевной осмотрели несколько квартир. Это просторные помещения с современной планировкой, оснащенные индивидуальным отоплением. Жилой комплекс обеспечен детскими и спортивными площадками, парковочными местами, рядом находится зеленая зона. Все необходимые условия для комфортной жизни. Сегодня 10 преподавателей получили ключи от новых квартир", - написал Анохин на платформе "Макс".
Он уточнил, что это педагоги, имеющие большие достижения и заслуги. Люди, которые ежедневно передают знания будущим агрономам, ветеринарам и инженерам, закладывая основу кадрового потенциала агропромышленного комплекса региона.
"Развитие научной базы академии имеет ключевое значение для будущего агропромышленного комплекса. Важно, чтобы педагоги не испытывали бытовых проблем и могли полностью раскрыть свои профессиональные и научные возможности", - добавил губернатор.
 
Смоленская областьВасилий АнохинОксана ЛутСмоленск
 
 
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