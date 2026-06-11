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Россиянам рассказали, как правильно проветривать квартиру в жару - РИА Новости, 11.06.2026
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03:52 11.06.2026 (обновлено: 06:08 11.06.2026)
Россиянам рассказали, как правильно проветривать квартиру в жару

Шухтуева: проветривать квартиру в жару стоит рано утром и поздно вечером

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКомната в многоэтажном жилом доме
Комната в многоэтажном жилом доме - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Комната в многоэтажном жилом доме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проветривать квартиру летом лучше рано утром и поздно вечером, когда воздух еще не прогрелся.
  • В сильную жару окна лучше держать закрытыми, используя шторы блэкаут и жалюзи для сохранения прохлады.
  • Для предотвращения попадания насекомых и пыли с улицы рекомендуется устанавливать москитные сетки на окна.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Проветривать квартиру в летнее время стоит рано утром и поздно вечером, когда воздух не прогрет, при этом в сильную жару окна лучше вообще не открывать, рассказала РИА Новости специалист по клинингу сервиса "Профи.ру" Дарья Шухтуева.
"В летнее время проветривать квартиру лучше два раза в день — рано утром и поздно вечером, когда воздух еще не прогрелся. Оптимальная продолжительность проветривания составляет от 15 до 30 минут", — сказала она.
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Шухтуева отметила, что проветривание в эти периоды дня помогает наполнить помещение свежим воздухом и сбалансировать микроклимат. Также отличное время для открытых окон - после дождя или грозы.
В сильную жару специалист рекомендует держать окна плотно закрытыми.
"Дополнительно можно использовать шторы блэкаут, жалюзи и другие способы защиты от солнца, которые помогают дольше сохранять прохладу в помещении", — отметила Шухтуева.
Чтобы в открытые окна не залетали насекомые и крупная пыль с улицы, специалист советует установить москитные сетки. Если в квартире есть дети или животные, даже с сетками важно внимательно контролировать процесс проветривания и не оставлять открытые окна без присмотра, подчеркнула она. Также важно проветривать ванную комнату и санузел, чтобы снизить риск появления грибка или плесени.
"Проветривание помещений летом помогает поддерживать комфортный микроклимат в квартире и снижает риск появления плесени, аллергических реакций и быстрой утомляемости... Вечернее проветривание также благоприятно сказывается на качестве сна: свежий воздух помогает создать более комфортные условия для отдыха и способствует качественному ночному восстановлению", — объяснила Шухтуева.
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