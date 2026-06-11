Россиянам рассказали, как правильно проветривать квартиру в жару

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Проветривать квартиру летом лучше рано утром и поздно вечером, когда воздух еще не прогрелся.
- В сильную жару окна лучше держать закрытыми, используя шторы блэкаут и жалюзи для сохранения прохлады.
- Для предотвращения попадания насекомых и пыли с улицы рекомендуется устанавливать москитные сетки на окна.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Проветривать квартиру в летнее время стоит рано утром и поздно вечером, когда воздух не прогрет, при этом в сильную жару окна лучше вообще не открывать, рассказала РИА Новости специалист по клинингу сервиса "Профи.ру" Дарья Шухтуева.
"В летнее время проветривать квартиру лучше два раза в день — рано утром и поздно вечером, когда воздух еще не прогрелся. Оптимальная продолжительность проветривания составляет от 15 до 30 минут", — сказала она.
Шухтуева отметила, что проветривание в эти периоды дня помогает наполнить помещение свежим воздухом и сбалансировать микроклимат. Также отличное время для открытых окон - после дождя или грозы.
В сильную жару специалист рекомендует держать окна плотно закрытыми.
"Дополнительно можно использовать шторы блэкаут, жалюзи и другие способы защиты от солнца, которые помогают дольше сохранять прохладу в помещении", — отметила Шухтуева.
Чтобы в открытые окна не залетали насекомые и крупная пыль с улицы, специалист советует установить москитные сетки. Если в квартире есть дети или животные, даже с сетками важно внимательно контролировать процесс проветривания и не оставлять открытые окна без присмотра, подчеркнула она. Также важно проветривать ванную комнату и санузел, чтобы снизить риск появления грибка или плесени.
"Проветривание помещений летом помогает поддерживать комфортный микроклимат в квартире и снижает риск появления плесени, аллергических реакций и быстрой утомляемости... Вечернее проветривание также благоприятно сказывается на качестве сна: свежий воздух помогает создать более комфортные условия для отдыха и способствует качественному ночному восстановлению", — объяснила Шухтуева.