Юрист объяснил, как выдворить бывшего владельца из купленной квартиры

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"Если продавец не освобождает квартиру в установленные договором сроки, следует направить ему претензию, при игнорировании заявленных в претензии требований с привлечением правоохранительных органов, соседей зафиксировать факт пользования имуществом после заключения договора купли-продажи", — пояснил юрист.