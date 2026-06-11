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Юрист объяснил, как выдворить бывшего владельца из купленной квартиры - РИА Новости, 11.06.2026
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03:18 11.06.2026
Юрист объяснил, как выдворить бывшего владельца из купленной квартиры

Юрист Терехин: выдворить бывшего владельца из купленной квартиры можно через суд

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПродажа недвижимости.
Продажа недвижимости. - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Если продавец не освобождает квартиру в установленные договором сроки, следует направить ему претензию.
  • При игнорировании требований нужно с привлечением правоохранительных органов зафиксировать факт пользования имуществом после заключения договора купли-продажи.
  • Если продавец продолжает игнорировать требования, необходимо обращаться в суд, а затем к судебным приставам с исполнительным листом для выдворения бывшего собственника.
МОСКВА, 11 июня — РИА Новости. Если бывший собственник отказывается выезжать из проданной квартиры, покупателю важно действовать по закону, не пытаясь самостоятельно вскрывать замки. О том, как защитить свои права, агентству "Прайм" рассказал старший партнер юридической фирмы "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин.
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"Если продавец не освобождает квартиру в установленные договором сроки, следует направить ему претензию, при игнорировании заявленных в претензии требований с привлечением правоохранительных органов, соседей зафиксировать факт пользования имуществом после заключения договора купли-продажи", — пояснил юрист.
Осуществлять вскрытие замков можно только после государственной регистрации перехода права собственности. Самовольные действия — смена замков, уничтожение чужого имущества — могут привести к уголовной ответственности.
Если продавец игнорирует требования, необходимо обращаться в суд, а затем к судебным приставам с исполнительным листом. Приставы примут меры по выдворению бывшего собственника. Главное — не пытаться решить вопрос самостоятельно, а действовать через правоохранительные органы и суд, заключил Терехин.
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