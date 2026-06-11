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В Кузбассе двое мужчин силой засунули мальчика в багажник - РИА Новости, 11.06.2026
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08:43 11.06.2026
В Кузбассе двое мужчин силой засунули мальчика в багажник

Два жителя Кузбасса засунули мальчика в багажник, но он смог выбраться и убежать

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое жителей Прокопьевска силой посадили 10-летнего мальчика в багажник машины, увезли его к гаражам и там удерживали.
  • Мальчик смог выбраться и убежать, после чего его мать обратилась в полицию.
  • Подозреваемые, жители Прокопьевска 18 и 14 лет, задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».
КЕМЕРОВО, 11 июн – РИА Новости. Два жителя города Прокопьевска Кемеровской области силой посадили 10-летнего мальчика в багажник машины, увезли его к гаражам и там удерживали, но ребенок смог выбраться и убежать, подозреваемые задержаны, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В дежурную часть ОМВД по Прокопьевску поступило сообщение из больницы о том, что за медицинской помощью обратился 10-летний мальчик. Ему были диагностированы ушибы. Затем с заявлением в полицию обратилась мать школьника.
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"Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции "Зенковский" по… Прокопьевску выяснили, что 6 июня… двое местных жителей на улице после конфликта применили к ребенку физическую силу, посадили его в багажник автомобиля и перевезли к гаражу, ограничив в движении. Мальчик сумел освободиться, убежал и рассказал о произошедшем матери", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили злоумышленников, которыми оказались жители Прокопьевска в возрасте 18 и 14 лет.
Как в свою очередь сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы".
"В настоящее время по уголовному делу допрошены подозреваемые, потерпевший и его законный представитель, свидетели, проведена судебно-медицинская экспертиза", – сообщили в полицейском управлении.
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