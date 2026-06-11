В Кузбассе двое мужчин силой засунули мальчика в багажник

Краткий пересказ от РИА ИИ Двое жителей Прокопьевска силой посадили 10-летнего мальчика в багажник машины, увезли его к гаражам и там удерживали.

Мальчик смог выбраться и убежать, после чего его мать обратилась в полицию.

Подозреваемые, жители Прокопьевска 18 и 14 лет, задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».

КЕМЕРОВО, 11 июн – РИА Новости. Два жителя города Прокопьевска Кемеровской области силой посадили 10-летнего мальчика в багажник машины, увезли его к гаражам и там удерживали, но ребенок смог выбраться и убежать, подозреваемые задержаны, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В дежурную часть ОМВД по Прокопьевску поступило сообщение из больницы о том, что за медицинской помощью обратился 10-летний мальчик. Ему были диагностированы ушибы. Затем с заявлением в полицию обратилась мать школьника.

"Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции "Зенковский" по… Прокопьевску выяснили, что 6 июня… двое местных жителей на улице после конфликта применили к ребенку физическую силу, посадили его в багажник автомобиля и перевезли к гаражу, ограничив в движении. Мальчик сумел освободиться, убежал и рассказал о произошедшем матери", – говорится в сообщении

Уточняется, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили злоумышленников, которыми оказались жители Прокопьевска в возрасте 18 и 14 лет.

Как в свою очередь сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы".