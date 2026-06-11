Кувейт временно закрыл свое воздушное пространство, сообщают СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кувейт временно закрыл воздушное пространство.
- Авиарейсы перенаправлены в запасные аэропорты.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кувейт временно закрыл воздушное пространство, авиарейсы перенаправлены в запасные аэропорты, сообщает телеканал Al-Jazeera.
"Управление гражданской авиации Кувейта объявило о временном закрытии воздушного пространства страны "в качестве меры предосторожности" в связи с "иранской агрессией", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что авиарейсы будут перенаправлены в альтернативные аэропорты.
В среду президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены осуществить масштабную атаку против Ирана. Центральное командование Пентагона в ночь на четверг заявило, что начало удары по Ирану. Иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщало, что в случае атаки американских ВС Тегеран ударит по объектам США на Ближнем Востоке.