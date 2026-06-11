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Кувейт временно закрыл свое воздушное пространство, сообщают СМИ - РИА Новости, 11.06.2026
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06:05 11.06.2026
Кувейт временно закрыл свое воздушное пространство, сообщают СМИ

Al-Jazeera: Кувейт временно закрыл свое воздушное пространство

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНебоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт
Небоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Небоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кувейт временно закрыл воздушное пространство.
  • Авиарейсы перенаправлены в запасные аэропорты.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кувейт временно закрыл воздушное пространство, авиарейсы перенаправлены в запасные аэропорты, сообщает телеканал Al-Jazeera.
"Управление гражданской авиации Кувейта объявило о временном закрытии воздушного пространства страны "в качестве меры предосторожности" в связи с "иранской агрессией", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что авиарейсы будут перенаправлены в альтернативные аэропорты.
В среду президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены осуществить масштабную атаку против Ирана. Центральное командование Пентагона в ночь на четверг заявило, что начало удары по Ирану. Иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщало, что в случае атаки американских ВС Тегеран ударит по объектам США на Ближнем Востоке.
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