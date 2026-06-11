Силы ПВО Кувейта уничтожили 24 БПЛА за 48 часов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Системы противовоздушной обороны Кувейта уничтожили 24 беспилотника в воздушном пространстве страны за последние 48 часов.
- В результате атак БПЛА никто не пострадал, но был причинен ограниченный материальный ущерб.
ДОХА, 11 июн - РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Кувейта уничтожили в воздушном пространстве страны 24 беспилотника за последние 48 часов, говорится в заявлении официального представителя министерства обороны Сауда аль-Атвана.
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"В течение последних 48 часов вооруженные силы обнаружили и нейтрализовали 24 вражеских беспилотника в воздушном пространстве Кувейта и приняли меры в соответствии с установленными процедурами", - приводит слова представителя аккаунт генштаба в социальной сети Х.
По его данным, в результате атак беспилотников никто не пострадал, но был причинен ограниченный материальный ущерб.
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