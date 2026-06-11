Силы ПВО Кувейта уничтожили 24 БПЛА за 48 часов

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"В течение последних 48 часов вооруженные силы обнаружили и нейтрализовали 24 вражеских беспилотника в воздушном пространстве Кувейта и приняли меры в соответствии с установленными процедурами", - приводит слова представителя аккаунт генштаба в социальной сети Х.