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Силы ПВО Кувейта уничтожили 24 БПЛА за 48 часов - РИА Новости, 11.06.2026
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15:28 11.06.2026
Силы ПВО Кувейта уничтожили 24 БПЛА за 48 часов

Средства ПВО уничтожили 24 беспилотника в небе Кувейта за последние 48 часов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНебоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт
Небоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Небоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Системы противовоздушной обороны Кувейта уничтожили 24 беспилотника в воздушном пространстве страны за последние 48 часов.
  • В результате атак БПЛА никто не пострадал, но был причинен ограниченный материальный ущерб.
ДОХА, 11 июн - РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Кувейта уничтожили в воздушном пространстве страны 24 беспилотника за последние 48 часов, говорится в заявлении официального представителя министерства обороны Сауда аль-Атвана.
«

"В течение последних 48 часов вооруженные силы обнаружили и нейтрализовали 24 вражеских беспилотника в воздушном пространстве Кувейта и приняли меры в соответствии с установленными процедурами", - приводит слова представителя аккаунт генштаба в социальной сети Х.

По его данным, в результате атак беспилотников никто не пострадал, но был причинен ограниченный материальный ущерб.
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