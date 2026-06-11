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В трех районах Кубани восстановили подачу воды после аварии на подстанции - РИА Новости, 11.06.2026
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10:42 11.06.2026
В трех районах Кубани восстановили подачу воды после аварии на подстанции

На Кубани восстановили подачу воды в Новороссийске, Геленджике и Крымске

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота коммунальных служб
Работа коммунальных служб - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работа коммунальных служб . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за аварии на подстанции 110 кВ "Троицкий водозабор" прекратилась подача воды всем абонентам Троицкого группового водопровода.
  • После аварии подача воды в Новороссийск, Геленджик и Крымский район восстановили.
КРАСНОДАР, 11 июн – РИА Новости. Подача воды в Новороссийске, Геленджике и Крымском районе Краснодарского края после аварии на подстанции восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП Краснодарского края "Кубаньводкомплекс".
В среду в 18.00 мск из-за аварии на подстанции 110кВ Троицкий водозабор было обесточено рабочее электрооборудование водозабора и насосной станции 2-го подъема. Подачу воды всем абонентам Троицкого группового водопровода прекратили.
"Троицкий групповой водопровод работает в штатном режиме. Подача воды восстановлена", - сказали в ведомстве.
По информации на официальном сайте "Кубаньводкомплекса", "Троицкий групповой водопровод" поставляет питьевую воду по магистральным водоводам в Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также в населенные пункты Молдаванского, Троицкого и Нижнебаканского сельских поселений Крымского района, поселки побережья Черного моря.
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