В трех районах Кубани восстановили подачу воды после аварии на подстанции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за аварии на подстанции 110 кВ "Троицкий водозабор" прекратилась подача воды всем абонентам Троицкого группового водопровода.
- После аварии подача воды в Новороссийск, Геленджик и Крымский район восстановили.
КРАСНОДАР, 11 июн – РИА Новости. Подача воды в Новороссийске, Геленджике и Крымском районе Краснодарского края после аварии на подстанции восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП Краснодарского края "Кубаньводкомплекс".
В среду в 18.00 мск из-за аварии на подстанции 110кВ Троицкий водозабор было обесточено рабочее электрооборудование водозабора и насосной станции 2-го подъема. Подачу воды всем абонентам Троицкого группового водопровода прекратили.
"Троицкий групповой водопровод работает в штатном режиме. Подача воды восстановлена", - сказали в ведомстве.
По информации на официальном сайте "Кубаньводкомплекса", "Троицкий групповой водопровод" поставляет питьевую воду по магистральным водоводам в Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также в населенные пункты Молдаванского, Троицкого и Нижнебаканского сельских поселений Крымского района, поселки побережья Черного моря.