В трех районах Кубани восстановили подачу воды после аварии на подстанции

КРАСНОДАР, 11 июн – РИА Новости. Подача воды в Новороссийске, Геленджике и Крымском районе Краснодарского края после аварии на подстанции восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП Краснодарского края "Кубаньводкомплекс".

В среду в 18.00 мск из-за аварии на подстанции 110кВ Троицкий водозабор было обесточено рабочее электрооборудование водозабора и насосной станции 2-го подъема. Подачу воды всем абонентам Троицкого группового водопровода прекратили.