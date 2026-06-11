На Кубани после ночной атаки БПЛА получили повреждения шесть домов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Афипском и СНТ «Нефтяник» на Кубани зафиксированы повреждения шести домов после ночной атаки БПЛА.
- Пострадали навесы, кровля, двери и окна, в одном из домовладений в Афипском горел сарай.
КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Зафиксированы повреждения шести домов в поселке Афипском и СНТ "Нефтяник" на Кубани после ночной атаки БПЛА, сообщает оперштаб региона.
"По предварительной информации, обломки БПЛА в самом поселке Афипском упали на территории 4 домовладений. Повреждения зафиксированы в трех из них... Также обломки беспилотников упали на территории СНТ "Нефтяник", в том числе, во дворах 7 домовладений. В трех из них есть повреждения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в основном пострадали навесы, кровля, двери и окна. В поселке Афипском на территории одного из домовладений горел сарай.