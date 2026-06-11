На Кубани после ночной атаки БПЛА получили повреждения шесть домов

КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Зафиксированы повреждения шести домов в поселке Афипском и СНТ "Нефтяник" на Кубани после ночной атаки БПЛА, сообщает оперштаб региона.

Уточняется, что в основном пострадали навесы, кровля, двери и окна. В поселке Афипском на территории одного из домовладений горел сарай.