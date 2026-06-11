Окружной "Кубок защитников Отечества" стартовал в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 11 июн – РИА Новости. Десять делегаций из регионов Сибирского федерального округа прибыли в Красноярск на окружной "Кубок защитников Отечества", сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.

По ее данным, столица региона впервые принимает "Кубок защитников Отечества".

"Масштабное спортивное событие открылось церемонией, в которой приняли участие 10 делегаций субъектов СФО – ветераны специальной военной операции, тренеры, специалисты региональных филиалов фонда "Защитники Отечества"... Всего на турнир в Красноярск приехали более 100 человек", - говорится в сообщении.

Директор департамента физической культуры и массового спорта министерства спорта РФ Максим Уразов передал участникам, организаторам и гостям турнира приветствие главы Минспорта России Михаила Дегтярева.

После парада команд творческие коллективы края представили художественные номера, отразившие единство бойцов на фронте, дружбу и сплоченность народов России.

Глава региона Михаил Котюков, приветствуя участников, подчеркнул символичность того, что турнир проходит накануне Дня России.

"Вы навсегда – защитники Отечества, не важно, какая форма на вас – военная или спортивная. Вы продолжаете дело ваших дедов, демонстрируя всему миру, что Россию никому не одолеть, пока мы едины. А спорт помогает вернуться к мирной жизни, восстановить физическую форму, сохранять выносливость, дисциплину и волю к победе", - сказал губернатор.

Соревновательная программа включает состязания по следующим дисциплинам: спортивное метание ножа, пауэрлифтинг, настольный теннис, пулевая стрельба, стрельба из лука, волейбол сидя. Турнир не ограничивается только спортивной частью. Для гостей и участников мероприятия также пройдут паралимпийские уроки, мастер-классы спортсменов сборных России по адаптивным видам спорта и круглый стол о развитии паралимпийского движения.

Особого внимания заслуживает еще одно событие в рамках турнира. 11 июня состоится гала-показ и награждение победителей окружного этапа конкурса дизайна адаптивной одежды "На крыльях". Этот международный проект организован и проводится фондом "Защитники Отечества".