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В Краснодаре после атаки БПЛА загорелись две квартиры - РИА Новости, 11.06.2026
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08:46 11.06.2026
В Краснодаре после атаки БПЛА загорелись две квартиры

В Краснодаре после атаки дрона ВСУ загорелись две квартиры

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Краснодаре после атаки беспилотника ВСУ произошло возгорание в двух квартирах.
  • Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом, поврежден фасад, выбиты стекла, пострадали два человека.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Возгорание произошло в двух квартирах в Краснодаре после атаки беспилотника ВСУ, сообщает региональный оперштаб.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Краснодаре, пострадали два человека.
"Поврежден фасад многоквартирного дома, выбиты стекла, возгорание произошло в 2 квартирах", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
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