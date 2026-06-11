В Краснодаре после атаки БПЛА загорелись две квартиры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Краснодаре после атаки беспилотника ВСУ произошло возгорание в двух квартирах.
- Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом, поврежден фасад, выбиты стекла, пострадали два человека.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Возгорание произошло в двух квартирах в Краснодаре после атаки беспилотника ВСУ, сообщает региональный оперштаб.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Краснодаре, пострадали два человека.
"Поврежден фасад многоквартирного дома, выбиты стекла, возгорание произошло в 2 квартирах", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".