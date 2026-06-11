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Костин выиграл чемпионат России в плавании на 50-метровке баттерфляем - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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18:30 11.06.2026
Костин выиграл чемпионат России в плавании на 50-метровке баттерфляем

Костин стал победителем чемпионата России в плавании на 50-метровке баттерфляем

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкОлег Костин
Олег Костин - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Олег Костин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олег Костин стал победителем в плавании на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате России, который проходит в Казани, преодолев дистанцию за 22,79 секунды и выполнив норматив для участия в чемпионате Европы.
  • Мария Осетрова победила на аналогичной дистанции у женщин, а Арина Суркова заняла второе место; обе спортсменки выполнили европейский отборочный норматив.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Олег Костин стал победителем в плавании на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате России, который проходит в Казани.
Костин преодолел дистанцию за 22,79 секунды и выполнил норматив для участия в чемпионате Европы. Второе место занял Егор Корнев (22,94 секунды), третьим стал Егор Юрченко (22,96).
У женщин на аналогичной дистанции победила Мария Осетрова (25,60), второй стала Арина Суркова (25,74), третьей - Александра Кузнецова (25,78). Осетрова и Суркова выполнили европейский отборочный норматив.
Чемпионат России завершится 11 июня.
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СпортПлаваниеОлег Костин (пловец)Арина СурковаАлександр Кузнецов
 
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