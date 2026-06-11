Виталий Королев рассказал тверичанам, как обновят Городской сад

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев и руководитель АНО "Евразия", депутат Государственной Думы РФ Алена Аршинова посетили Городской сад Твери, где в этом году планируется провести реновацию, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соглашение по обновлению одной из самых любимых горожанами территорий было подписано руководителем области и АНО "Евразия" на ПМЭФ, прошедшем на прошлой неделе. В четверг стороны на месте оценили масштаб работ и обсудили с жителями областной столицы главные изменения, которые произойдут в парке.

« "Сегодня в Городском саду услышали мнения жителей, что именно они хотят здесь видеть. Молодежь мечтает о кинотеатре под открытым небом, нашему активному старшему поколению нужны пространства для проведения мероприятий, семьям с детьми – комфортные и безопасные игровые зоны, у творческих коллективов запрос на современную сцену и гримерки. Все идеи взяли в работу. Жители – главные заказчики проекта, который мы создаем вместе с АНО "Евразия". Это наши питерские договоренности о сотрудничестве", – отметил Королев

В этом году исполняется 95 лет с момента создания Городского сада, поэтому важно обновить внешний вид территории именно в юбилейный год.

В Городском саду планируется обновление центральной прогулочной аллеи, сценического пространства и зрительной зоны, фонтана, скамеек, освещения, газонов и цветников. Здесь установят современные детскую и танцевальную площадку. У Волги будет оборудована зона отдыха.

Обновление Горсада уже началось – в данный момент идет возведение нового колеса обозрения, которое устанавливается на территории решением главы региона.

Королев и Аршинова представили новый проект благоустройства сада горожанам, выслушали их идеи и предложения.