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Виталий Королев рассказал тверичанам, как обновят Городской сад - РИА Новости, 11.06.2026
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
19:34 11.06.2026 (обновлено: 19:40 11.06.2026)
Виталий Королев рассказал тверичанам, как обновят Городской сад

Виталий Королев рассказал, как реконструируют Городской сад в Твери

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВиталий Королев рассказал тверичанам, как обновят Городской сад
Виталий Королев рассказал тверичанам, как обновят Городской сад - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Виталий Королев рассказал тверичанам, как обновят Городской сад
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев и руководитель АНО "Евразия", депутат Государственной Думы РФ Алена Аршинова посетили Городской сад Твери, где в этом году планируется провести реновацию, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соглашение по обновлению одной из самых любимых горожанами территорий было подписано руководителем области и АНО "Евразия" на ПМЭФ, прошедшем на прошлой неделе. В четверг стороны на месте оценили масштаб работ и обсудили с жителями областной столицы главные изменения, которые произойдут в парке.
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"Сегодня в Городском саду услышали мнения жителей, что именно они хотят здесь видеть. Молодежь мечтает о кинотеатре под открытым небом, нашему активному старшему поколению нужны пространства для проведения мероприятий, семьям с детьми – комфортные и безопасные игровые зоны, у творческих коллективов запрос на современную сцену и гримерки. Все идеи взяли в работу. Жители – главные заказчики проекта, который мы создаем вместе с АНО "Евразия". Это наши питерские договоренности о сотрудничестве", – отметил Королев.
В этом году исполняется 95 лет с момента создания Городского сада, поэтому важно обновить внешний вид территории именно в юбилейный год.
В Городском саду планируется обновление центральной прогулочной аллеи, сценического пространства и зрительной зоны, фонтана, скамеек, освещения, газонов и цветников. Здесь установят современные детскую и танцевальную площадку. У Волги будет оборудована зона отдыха.
Обновление Горсада уже началось – в данный момент идет возведение нового колеса обозрения, которое устанавливается на территории решением главы региона.
Королев и Аршинова представили новый проект благоустройства сада горожанам, выслушали их идеи и предложения.
Жители Твери высоко оценили представленный проект.
 
Тверская областьТверьРоссияВиталий Королев
 
 
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