Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинское командование запретило военнослужащим покидать позиции в Константиновке, где они оказались в окружении.
- Российские военные слушали переговоры окруженных бойцов ВСУ с их командованием, во время которых им в жесткой форме было запрещено уходить с позиций.
- По мнению командира роты полка 1194, ВСУ не пытаются сохранить жизни военнослужащих, для них главное замедлить продвижение ВС РФ любой ценой.
ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Украинское командование запретило покидать позиции украинским военнослужащим, оказавшимся в окружении в Константиновке, фактически бросив их на убой, рассказал РИА Новости командир роты полка 1194 четвертой бригады "Южной" группировки войск с позывным Мерчанд.
"Была ситуация, когда наши парни в количестве двоих человек сидели в пятиэтажке, а противник в подвале — 6 человек. Все прекрасно понимают, что противнику проще сдаться, потому что оттуда они живыми уже не уйдут, но они все равно не уходили, потому что их командование заставляет", - рассказали Мерчанд.
Собеседник агентства отметил, что российские военные слушали переговоры окружённых бойцов ВСУ с их командованием, во время которых им в жесткой форме было запрещено уходить с позиций.
"Командование в жесткой форме им говорило: "Вы оттуда никуда не уйдете, вы сидите там, никуда не уходите". Бойцы, естественно, ругались. Они не нашли какого-то компромисса, их просто оставили на убой. Просто сказали: сидите, и все. Ну и они, естественно, туда не вышли", - приводит слова из радио-переговоров Мерчанд.
Командир роты уточнил, что командование ВСУ прекрасно понимало, что из-за близости российских сил возможности завести подкрепление у украинского командования нет. По его мнению, ВСУ не пытаются сохранить жизни военнослужащих, для них главное замедлить продвижение ВС РФ любой ценой.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся по сути логистическим центром через которое происходило основное снабжение и ротации украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь Российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.
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22 июня 2022, 17:18