Рейтинг@Mail.ru
Бойцам ВСУ, оказавшимся в Константиновке, запретили покидать позиции - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:10 11.06.2026 (обновлено: 21:14 11.06.2026)
Бойцам ВСУ, оказавшимся в Константиновке, запретили покидать позиции

РИА Новости: командование ВСУ запретило отход боевикам в Константиновке

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинское командование запретило военнослужащим покидать позиции в Константиновке, где они оказались в окружении.
  • Российские военные слушали переговоры окруженных бойцов ВСУ с их командованием, во время которых им в жесткой форме было запрещено уходить с позиций.
  • По мнению командира роты полка 1194, ВСУ не пытаются сохранить жизни военнослужащих, для них главное замедлить продвижение ВС РФ любой ценой.
ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Украинское командование запретило покидать позиции украинским военнослужащим, оказавшимся в окружении в Константиновке, фактически бросив их на убой, рассказал РИА Новости командир роты полка 1194 четвертой бригады "Южной" группировки войск с позывным Мерчанд.
"Была ситуация, когда наши парни в количестве двоих человек сидели в пятиэтажке, а противник в подвале — 6 человек. Все прекрасно понимают, что противнику проще сдаться, потому что оттуда они живыми уже не уйдут, но они все равно не уходили, потому что их командование заставляет", - рассказали Мерчанд.
Сотрудники ТЦК попытались принудительно мобилизовать инвалида - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
"Не ходит и не говорит": произошедшее на Украине ужаснуло депутата Рады
Вчера, 04:53
Собеседник агентства отметил, что российские военные слушали переговоры окружённых бойцов ВСУ с их командованием, во время которых им в жесткой форме было запрещено уходить с позиций.
"Командование в жесткой форме им говорило: "Вы оттуда никуда не уйдете, вы сидите там, никуда не уходите". Бойцы, естественно, ругались. Они не нашли какого-то компромисса, их просто оставили на убой. Просто сказали: сидите, и все. Ну и они, естественно, туда не вышли", - приводит слова из радио-переговоров Мерчанд.
Командир роты уточнил, что командование ВСУ прекрасно понимало, что из-за близости российских сил возможности завести подкрепление у украинского командования нет. По его мнению, ВСУ не пытаются сохранить жизни военнослужащих, для них главное замедлить продвижение ВС РФ любой ценой.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся по сути логистическим центром через которое происходило основное снабжение и ротации украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь Российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала