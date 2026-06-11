Краткий пересказ от РИА ИИ Украинское командование запретило военнослужащим покидать позиции в Константиновке, где они оказались в окружении.

Российские военные слушали переговоры окруженных бойцов ВСУ с их командованием, во время которых им в жесткой форме было запрещено уходить с позиций.

По мнению командира роты полка 1194, ВСУ не пытаются сохранить жизни военнослужащих, для них главное замедлить продвижение ВС РФ любой ценой.

ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Украинское командование запретило покидать позиции украинским военнослужащим, оказавшимся в окружении в Константиновке, фактически бросив их на убой, рассказал РИА Новости командир роты полка 1194 четвертой бригады "Южной" группировки войск с позывным Мерчанд.

"Была ситуация, когда наши парни в количестве двоих человек сидели в пятиэтажке, а противник в подвале — 6 человек. Все прекрасно понимают, что противнику проще сдаться, потому что оттуда они живыми уже не уйдут, но они все равно не уходили, потому что их командование заставляет", - рассказали Мерчанд.

Собеседник агентства отметил, что российские военные слушали переговоры окружённых бойцов ВСУ с их командованием, во время которых им в жесткой форме было запрещено уходить с позиций.

"Командование в жесткой форме им говорило: "Вы оттуда никуда не уйдете, вы сидите там, никуда не уходите". Бойцы, естественно, ругались. Они не нашли какого-то компромисса, их просто оставили на убой. Просто сказали: сидите, и все. Ну и они, естественно, туда не вышли", - приводит слова из радио-переговоров Мерчанд.

Командир роты уточнил, что командование ВСУ прекрасно понимало, что из-за близости российских сил возможности завести подкрепление у украинского командования нет. По его мнению, ВСУ не пытаются сохранить жизни военнослужащих, для них главное замедлить продвижение ВС РФ любой ценой.