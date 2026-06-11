ВС России уничтожают окруженные подразделения ВСУ в Константиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В юго-западной части города Константиновка и на территории металлургического завода идет уничтожение окруженных подразделений ВСУ.
- Российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В юго-западной части города Константиновка и на территории металлургического завода идет уничтожение окруженных подразделений ВСУ, сообщило министерство обороны РФ.
В городе Константиновка (ДНР) штурмовые подразделения Южной группировки войск ведут уличные бои, российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины, говорится в сообщении.
"В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника", - отмечает МО РФ.
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22 июня 2022, 17:18