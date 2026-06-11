Девять новых специальностей появятся в колледжах Подмосковья

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В колледжах Московской области появятся девять новых специальностей в предстоящем учебном году, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Набор на них откроется в эту приемную кампанию, которая стартует 20 июня, а обучение начнется в сентябре. В настоящий момент в 38 колледжах Подмосковья ведется подготовка по 215 профессиям.

"В колледжах Подмосковья за последние три года появилось 15 новых специальностей — и это не случайный набор, а ответ на реальный запрос экономики региона. В новом учебном году добавляется еще девять: от систем мобильной связи до технологического сопровождения цифровой трансформации", — приводит пресс-служба слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.

Она добавила, что это именно те направления, где сегодня нужны кадры — защищенные сети, цифровая инфраструктура. Колледжи региона готовят специалистов в том числе и для конкретных предприятий Подмосковья.

Среди новых специальностей — разработка и управление программным обеспечением, техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем. Также в списке: системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания; автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте; организация воздушных перевозок и авиационных систем; транспортная безопасность воздушного транспорта. Добавлены медико-профилактическое дело, фермер, а также обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельности.

По данным пресс-службы, Подмосковье формирует современную систему подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей. В их числе — защищенные коммуникации, фотоника, оптико-электронное приборостроение и промышленная сборка точных систем. В прошлом учебном году впервые набрали студентов на два направления, которые закладывают основу для подготовки промышленных специалистов нового технологического уклада. Это квантовые коммуникации, а также изготовление и сборка деталей и узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем.

Специальность "Квантовые коммуникации" готовит специалистов для защищенных сетей передачи данных. Получить ее можно в Можайском техникуме. Студенты изучают основы оптики, фотоники, электроники и квантовых технологий, а также учатся монтировать, настраивать и обслуживать сети квантовой связи. Выпускники смогут работать с оборудованием для квантовой коммуникации: монтировать линии связи, проводить измерения и обслуживать станционное оборудование.