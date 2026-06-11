Колесников победил в плавании на 100 метров на спине на чемпионате России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Климент Колесников стал победителем в плавании на 100 метров на спине на чемпионате России с результатом 52,52 секунды.
- Яна Шакирова одержала победу в комплексном плавании на 200 метров среди женщин с результатом 2.12,79.
КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости. Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Климент Колесников стал победителем в плавании на 100 метров на спине на чемпионате России, который проходит в Казани.
Колесников преодолел дистанцию за 52,52 секунды. Второе место занял Павел Самусенко (52,72 секунды), третьим стал Георгий Яковлев (53,19).
У женщин в комплексном плавании на 200 метров победу одержала Яна Шакирова (2.12,79), второй стала Виктория Машкина (2.13,36), третьей - Ирина Звягинцева (2.13,68).
Чемпионат России завершится 11 июня.