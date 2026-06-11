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Над Курской областью сбили свыше 140 БПЛА ВСУ за сутки - РИА Новости, 11.06.2026
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Над Курской областью сбили свыше 140 БПЛА ВСУ за сутки

Хинштейн: над Курской областью сбили свыше 140 БПЛА ВСУ за сутки

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки над Курской областью было сбито более 140 украинских беспилотников.
  • ВСУ 69 раз применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области.
  • В результате атак беспилотников с взрывными устройствами в нескольких селах Курской области пострадали три человека.
КУРСК, 11 июн - РИА Новости. Более 140 украинских беспилотников сбито над Курской областью за прошедшие сутки, 69 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 10 июня до 09.00 11 июня сбит 141 вражеский беспилотник различного типа. 69 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
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Он добавил, что 13 раз беспилотники атаковали регион с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в селе Сухиновка Глушковского района пострадала 76-летняя женщина. В селе Толпино Кореневского района пострадал 37-летний мужчина. Поврежден автомобиль. В селе Илек Беловского района ранен 73-летний мужчина", - добавил глава региона.
Он уточнил, что все раненые госпитализированы в Курскую областную больницу.
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