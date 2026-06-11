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"Все печально": Карпов оценил решение FIDE о приостановке членства ФШР - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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09:46 11.06.2026 (обновлено: 11:48 11.06.2026)
"Все печально": Карпов оценил решение FIDE о приостановке членства ФШР

Карпов: решение FIDE о приостановке членства вызывает печальные чувства

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАнатолий Карпов
Анатолий Карпов - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Анатолий Карпов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная шахматная федерация (FIDE) временно приостановила членство Федерации шахмат России (ФШР).
  • ФШР должна была в течение 90 дней прекратить деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму, иначе грозила трехлетняя дисквалификация.
  • Российские шахматисты смогут продолжать выступать в индивидуальных турнирах под нейтральным статусом, но участие ФШР в Всемирной шахматной олимпиаде этого года под вопросом.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Федерации шахмат России (ФШР), XII чемпион мира Анатолий Карпов заявил РИА Новости, что решение Международной шахматной федерации (FIDE) временно приостановить членство ФШР вызывает печальные чувства, но организация была вправе вынести такой вердикт.
В четверг FIDE сообщила о временной приостановке членства ФШР. В марте Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение, согласно которому Федерация шахмат России в течение 90 дней должна прекратить любую деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму. В случае невыполнения постановления ФШР грозит трехлетняя дисквалификация. В понедельник FIDE обратилась к ФШР с просьбой "предоставить доказательства выполнения этого решения".
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"Решение FIDE, наверное, правомочно. Но это все печально. Мы не смогли выполнить условия, которые нам поставили. Однако я не совсем в курсе всего этого. И теперь, думаю, мы не сможем участвовать в этом году во Всемирной шахматной олимпиаде", - сказал Карпов.
Олимпиада-2026 пройдет осенью в Узбекистане. FIDE в то же время отметила, что российские шахматисты смогут продолжать выступать в индивидуальных турнирах под нейтральным статусом.
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СпортРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМеждународная федерация шахмат (FIDE)Федерация шахмат России (ФШР)Спортивный арбитражный суд (CAS)
 
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