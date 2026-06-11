"Все печально": Карпов оценил решение FIDE о приостановке членства ФШР

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Федерации шахмат России (ФШР), XII чемпион мира Анатолий Карпов заявил РИА Новости, что решение Международной шахматной федерации (FIDE) временно приостановить членство ФШР вызывает печальные чувства, но организация была вправе вынести такой вердикт.