Депутаты Карелии предложили повысить зарплаты специалистов по соцработе

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На заседании Законодательного собрания Карелии в четверг парламентарии приняли обращение в адрес министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова с предложением повысить зарплаты специалистов по соцработе в медицинских организациях, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Авторы инициативы – депутаты Ольга Шмаеник, Алексей Хейфец, Ольга Билко и Галина Гореликова.

В обращении отмечается, что специалисты по социальной работе с высшим образованием востребованы и в учреждениях здравоохранения, но не входят в номенклатуру должностей, утвержденную Минздравом России.

"К сожалению, по существующему федеральному законодательству они не попадают в категорию "указных" сотрудников, которые имеют право на повышенную оплату труда – ни как медицинские работники, ни как социальные работники. Поэтому мы предлагаем эту несправедливость устранить, поскольку социальные работники в медицинских учреждениях, особенно психиатрического профиля, безусловно, нужны", – пояснила заместитель председателя Законодательного собрания Карелии Ольга Шмаеник.

Вице-спикер карельского парламента также отметила, что специалисты по соцработе регулярно обращаются к депутатам по данному вопросу.

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович отметил, что устранение правового пробела в оплате труда еще одной категории работников в учреждениях здравоохранения - воспитателей, работающих в детских стационарах – стало одной из тем, которая была поддержана накануне на конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России.

"Мы идем с коллегами по одной траектории и надеюсь, что предложение будет поддержано", - сказал Шандалович.

На заседании Законодательного Собрания Карелии депутаты также приняли обращение к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением предоставлять компенсацию на оплату жилищных услуг инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, которые живут в собственном жилье в многоквартирных домах.

В настоящее время инвалиды первой, второй групп и семьи с детьми-инвалидами получают компенсацию в размере 50% за коммунальные услуги. Льгота не зависит от того, являются жильцы собственниками квартир или проживают в муниципальных квартирах. При этом компенсация за жилищные услуги, к которым относится плата за управление многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества, предоставляется только инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, которые живут в муниципальных квартирах.