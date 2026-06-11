Рейтинг@Mail.ru
Депутаты Карелии предложили разработать профстандарт для зубных фельдшеров - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 11.06.2026
Депутаты Карелии предложили разработать профстандарт для зубных фельдшеров

Карельские депутаты предложили разработать профстандарт для зубных фельдшеров

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЛекарство в руках стоматолога
Лекарство в руках стоматолога - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Лекарство в руках стоматолога. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На заседании Законодательного Собрания Республики Карелия в четверг депутаты приняли обращение на федеральный уровень с предложением разработать и утвердить профессиональный стандарт "Фельдшер стоматологический", сообщает пресс-служба регионального парламента.
С инициативой выступили председатель карельского парламента Элиссан Шандалович, вице-спикер Ольга Шмаеник, депутаты Алексей Хейфец, Ольга Билко, Татьяна Тишкова, Галина Гореликова, Галина Алупова, Лидия Суворова.
Председатель парламентского комитета по здравоохранению и соцполитике Алексей Хейфец пояснил, что обращение в адрес Минтруда РФ и Минздрава РФ подготовлено после рассмотрения в Законодательном Собрании Карелии вопроса о стоматологической помощи детям. Специалисты республиканского Минздрава и регионального стоматологического центра одной из проблем назвали отсутствие профессионального стандарта специальности "Фельдшер стоматологический".
"Профессиональный стандарт определяет требования к специалисту, стаж его работы, квалификацию, и соответственно, компетенции. Принятие профстандарта будет работать на все категории – пациенты, работники, работодатели, внесет ясность во все аспекты их деятельности", – отметил Хейфец.
Депутат напомнил, что в 2025 году в Петрозаводском базовом медицинском колледже был открыт набор на специальность "Стоматологическое дело", часть студентов обучаются по целевым договорам с государственными учреждениями здравоохранения и уже через два года они приступят к работе.
"Это важная проблема – обеспечение стоматологической помощью, и без привлечения среднего медперсонала полностью решить ее на территории Республики Карелия, где много населенных пунктов, ФАПов, амбулаторий, – сложно", – сказал Шандалович.
Номенклатуру должностей медицинских работников и специальностей дополнили должностью "Фельдшер стоматологический" в 2023 году. Проект профстандарта был подготовлен Стоматологической ассоциацией России, однако пока не принят. Согласно проекту документа, профессиональная деятельность зубного фельдшера включает профилактику, диагностику и лечение зубов, полости рта и челюстно-лицевой области.
Обращение парламента Карелии направлено в адрес министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
 
Антон КотяковМихаил МурашкоРеспублика Карелия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала