Депутаты Карелии предложили разработать профстандарт для зубных фельдшеров

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На заседании Законодательного Собрания Республики Карелия в четверг депутаты приняли обращение на федеральный уровень с предложением разработать и утвердить профессиональный стандарт "Фельдшер стоматологический", сообщает пресс-служба регионального парламента.

С инициативой выступили председатель карельского парламента Элиссан Шандалович, вице-спикер Ольга Шмаеник, депутаты Алексей Хейфец, Ольга Билко, Татьяна Тишкова, Галина Гореликова, Галина Алупова, Лидия Суворова.

Председатель парламентского комитета по здравоохранению и соцполитике Алексей Хейфец пояснил, что обращение в адрес Минтруда РФ и Минздрава РФ подготовлено после рассмотрения в Законодательном Собрании Карелии вопроса о стоматологической помощи детям. Специалисты республиканского Минздрава и регионального стоматологического центра одной из проблем назвали отсутствие профессионального стандарта специальности "Фельдшер стоматологический".

"Профессиональный стандарт определяет требования к специалисту, стаж его работы, квалификацию, и соответственно, компетенции. Принятие профстандарта будет работать на все категории – пациенты, работники, работодатели, внесет ясность во все аспекты их деятельности", – отметил Хейфец.

Депутат напомнил, что в 2025 году в Петрозаводском базовом медицинском колледже был открыт набор на специальность "Стоматологическое дело", часть студентов обучаются по целевым договорам с государственными учреждениями здравоохранения и уже через два года они приступят к работе.

"Это важная проблема – обеспечение стоматологической помощью, и без привлечения среднего медперсонала полностью решить ее на территории Республики Карелия, где много населенных пунктов, ФАПов, амбулаторий, – сложно", – сказал Шандалович.

Номенклатуру должностей медицинских работников и специальностей дополнили должностью "Фельдшер стоматологический" в 2023 году. Проект профстандарта был подготовлен Стоматологической ассоциацией России, однако пока не принят. Согласно проекту документа, профессиональная деятельность зубного фельдшера включает профилактику, диагностику и лечение зубов, полости рта и челюстно-лицевой области.