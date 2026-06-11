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Каллас заявила, что обсудила с Аракчи ситуацию в Персидском заливе - РИА Новости, 11.06.2026
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21:47 11.06.2026
Каллас заявила, что обсудила с Аракчи ситуацию в Персидском заливе

Каллас заявила, что обсудила с главой МИД Ирана ситуацию в Персидском заливе

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе
Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что обсудила с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи последнее обострение ситуации в Персидском заливе и ход переговоров между Тегераном и Вашингтоном.
  • Она отметила, что возобновившиеся атаки на страны Персидского залива и объекты критической инфраструктуры являются неприемлемыми, и подчеркнула, что дипломатический путь остается лучшим способом выхода из этого конфликта.
БРЮССЕЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что обсудила с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи последнее обострение ситуации в Персидском заливе и ход переговоров между Тегераном и Вашингтоном.
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"Я поговорила с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи о последней эскалации в Персидском заливе и состоянии переговоров с США", - написала Каллас в сети X.

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По ее словам, она также провела переговоры с министром иностранных дел Кувейта шейхом Джаррахом Джабером аль-Ахмадом ас-Сабахом.
Каллас заявила, что "возобновившиеся атаки на страны Персидского залива и объекты критической инфраструктуры являются неприемлемыми".
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"Возвращение к полномасштабной войне обойдется чрезвычайно дорого для всего региона. Дипломатический путь остается лучшим способом выхода из этого конфликта", - отметила глава евродипломатии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует. Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами.
Президент США Дональд Трамп также заявил, что американские силы могут захватить иранский остров Харк. Он также отметил, что США в ночь на пятницу обрушат на Иран "очень мощные" удары. При этом, по словам Трампа, переговоры США и Ирана продолжаются.
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В миреИранСШАПерсидский заливКайя КалласАббас АракчиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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