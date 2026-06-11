Reuters: Франция предложила сосредоточить больше полномочий в руках Каллас

Краткий пересказ от РИА ИИ Французские дипломаты предложили реорганизовать дипломатическую службу Европейского союза (ЕС) и усилить роль ее главы Кайи Каллас.

По мнению французских дипломатов, ЕС недостаточно эффективно реагирует на внешнеполитические кризисы из-за смешения функций Еврокомиссии и Европейской службы внешних действий.

Предлагается три варианта исправления ситуации, включая расширение полномочий Кайи Каллас в рамках более широкой институциональной реформы.

ПАРИЖ, 11 июн - РИА Новости. Французские дипломаты предложили провести реорганизацию дипломатической службы Европейского союза (ЕС) и усилить роль ее главы Кайи Каллас, сообщает агентство Французские дипломаты предложили провести реорганизацию дипломатической службы Европейского союза (ЕС) и усилить роль ее главы Кайи Каллас, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на внутренний документ.

"Документ отражает мнение многих чиновников и дипломатов ЕС о том, что Брюссель слишком медленно и неорганизованно реагирует на чрезвычайные ситуации из-за разногласий между его институтами, лидерами и правительствами 27 государств-членов", - пишет агентство.

По мнению французских дипломатов, ЕС недостаточно эффективно реагирует на внешнеполитические кризисы из-за смешения функций Еврокомиссии и Европейской службы внешних действий, которую возглавляет Каллас

В документе предлагаются три варианта исправления ситуации: передачу всей внешнеполитической деятельности ЕС под юрисдикцию Европейской комиссии, передачу функций дипломатической службы Совету ЕС либо "расширение полномочий Кайи Каллас в рамках более широкой институциональной реформы".

"Последнее предложение предоставит Кайе Каллас больше полномочий в Европейской комиссии, сделав ее "первым исполнительным вице-президентом" и руководителем для комиссаров и департаментов, ответственных за внешние связи, торговлю и экономическое развитие", - отмечает Рейтер.