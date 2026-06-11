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Reuters: Франция предложила сосредоточить больше полномочий в руках Каллас - РИА Новости, 11.06.2026
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18:35 11.06.2026
Reuters: Франция предложила сосредоточить больше полномочий в руках Каллас

Reuters: Франция предложила реорганизовать дипломатическую службу ЕС

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французские дипломаты предложили реорганизовать дипломатическую службу Европейского союза (ЕС) и усилить роль ее главы Кайи Каллас.
  • По мнению французских дипломатов, ЕС недостаточно эффективно реагирует на внешнеполитические кризисы из-за смешения функций Еврокомиссии и Европейской службы внешних действий.
  • Предлагается три варианта исправления ситуации, включая расширение полномочий Кайи Каллас в рамках более широкой институциональной реформы.
ПАРИЖ, 11 июн - РИА Новости. Французские дипломаты предложили провести реорганизацию дипломатической службы Европейского союза (ЕС) и усилить роль ее главы Кайи Каллас, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на внутренний документ.
"Документ отражает мнение многих чиновников и дипломатов ЕС о том, что Брюссель слишком медленно и неорганизованно реагирует на чрезвычайные ситуации из-за разногласий между его институтами, лидерами и правительствами 27 государств-членов", - пишет агентство.
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По мнению французских дипломатов, ЕС недостаточно эффективно реагирует на внешнеполитические кризисы из-за смешения функций Еврокомиссии и Европейской службы внешних действий, которую возглавляет Каллас.
В документе предлагаются три варианта исправления ситуации: передачу всей внешнеполитической деятельности ЕС под юрисдикцию Европейской комиссии, передачу функций дипломатической службы Совету ЕС либо "расширение полномочий Кайи Каллас в рамках более широкой институциональной реформы".
"Последнее предложение предоставит Кайе Каллас больше полномочий в Европейской комиссии, сделав ее "первым исполнительным вице-президентом" и руководителем для комиссаров и департаментов, ответственных за внешние связи, торговлю и экономическое развитие", - отмечает Рейтер.
Ранее газета Financial Times сообщила, что страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы блока из-за ее нынешней неэффективности, а также недовольства работой главы евродипломатии Каи Каллас.
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