Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что глава евродипломатии Кая Каллас не справляется со своими главными должностными обязанностями.
- Мендель утверждает, что Каллас усиливает воинственную риторику и создает геополитические трения, вместо того чтобы устранять напряженность.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас не справляется со своими главными должностными обязанностями, считает бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Кая Каллас продолжает запугивать страны Европы, постоянно предупреждая о надвигающейся войне. Будучи главным дипломатом ЕС, вместо того чтобы устранять напряженность, она усиливает воинственную риторику, милитаризирует дипломатию, пугает союзников сценариями конца света и постоянно создает ненужные геополитические трения", — написала она в соцсети X.
По мнению Мендель, одним из наиболее пагубных последствий подхода Каллас является систематическое обесценивание нейтралитета, — некогда самого сильного актива дипломатии.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников сообщило, что страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы блока из-за ее нынешней неэффективности, а также недовольства работой Каллас.