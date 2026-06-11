МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас не справляется со своими главными должностными обязанностями, считает бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников сообщило, что страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы блока из-за ее нынешней неэффективности, а также недовольства работой Каллас.