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Мендель жестко унизила Каллас - РИА Новости, 11.06.2026
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17:31 11.06.2026
Мендель жестко унизила Каллас

Мендель раскритиковала работу Каллас на посту главы евродипломатии

© REUTERS / Vladislav CuliomzaГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Vladislav Culiomza
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что глава евродипломатии Кая Каллас не справляется со своими главными должностными обязанностями.
  • Мендель утверждает, что Каллас усиливает воинственную риторику и создает геополитические трения, вместо того чтобы устранять напряженность.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас не справляется со своими главными должностными обязанностями, считает бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Кая Каллас продолжает запугивать страны Европы, постоянно предупреждая о надвигающейся войне. Будучи главным дипломатом ЕС, вместо того чтобы устранять напряженность, она усиливает воинственную риторику, милитаризирует дипломатию, пугает союзников сценариями конца света и постоянно создает ненужные геополитические трения", — написала она в соцсети X.
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По мнению Мендель, одним из наиболее пагубных последствий подхода Каллас является систематическое обесценивание нейтралитета, — некогда самого сильного актива дипломатии.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников сообщило, что страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы блока из-за ее нынешней неэффективности, а также недовольства работой Каллас.
Испанская газета Pais писала, что Каллас стала частью, вероятно, худшего руководства в Брюсселе за последние десятилетия. Издание отмечало, что она слишком зациклена на России и это влияет на ее позицию по другим вопросам.
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