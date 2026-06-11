Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи социальной сети X активно обсуждают информацию газеты Financial Times о том, что страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипслужбы Союза.
- Комментаторы также выразили недовольство работой Каллас.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пользователи социальной сети X активно обсуждают информацию газеты Financial Times о том, что страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипслужбы Союза из-за недовольства работой ее главы Каи Каллас.
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"Фон дер Ляйен и Каллас стали настоящей катастрофой для ЕС. Это следствие неэффективного надзора и слабых механизмов контроля, позволивших им беспрепятственно проводить свою политику и заниматься пиаром. Вся система нуждается в пересмотре и усилении контроля", — написал @HistorianBlood.
"Им даже ничего не нужно делать. Каллас и так уже замечательно разрушает эту структуру", — указал @CarlZha.
"Всегда задумывался о том, как так получилось, что континент умных людей представляют самые глупые и некомпетентные", — отметил @mond33.
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"Никогда не видел раньше чего-либо менее дипломатичного, чем дипломатию Европейского союза", — подчеркнул @ilebuda.
Каллас неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев.