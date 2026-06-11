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"Настоящая катастрофа". Состояние Каллас вызвало переполох в Сети - РИА Новости, 11.06.2026
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17:19 11.06.2026

"Настоящая катастрофа". Состояние Каллас вызвало переполох в Сети

© REUTERS / Yves HermanГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Yves Herman
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи социальной сети X активно обсуждают информацию газеты Financial Times о том, что страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипслужбы Союза.
  • Комментаторы также выразили недовольство работой Каллас.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пользователи социальной сети X активно обсуждают информацию газеты Financial Times о том, что страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипслужбы Союза из-за недовольства работой ее главы Каи Каллас.
«
"Фон дер Ляйен и Каллас стали настоящей катастрофой для ЕС. Это следствие неэффективного надзора и слабых механизмов контроля, позволивших им беспрепятственно проводить свою политику и заниматься пиаром. Вся система нуждается в пересмотре и усилении контроля", — написал @HistorianBlood.
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"Им даже ничего не нужно делать. Каллас и так уже замечательно разрушает эту структуру", — указал @CarlZha.
"Всегда задумывался о том, как так получилось, что континент умных людей представляют самые глупые и некомпетентные", — отметил @mond33.
«
"Никогда не видел раньше чего-либо менее дипломатичного, чем дипломатию Европейского союза", — подчеркнул @ilebuda.
Каллас неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев.
Испанская газета Pais писала, что та стала частью, вероятно, худшего руководства в Брюсселе за последние десятилетия. Издание отмечало, что Каллас слишком зациклена на России и это влияет на ее позицию по другим вопросам.
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