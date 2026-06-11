"Настоящая катастрофа". Состояние Каллас вызвало переполох в Сети

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"Фон дер Ляйен и Каллас стали настоящей катастрофой для ЕС. Это следствие неэффективного надзора и слабых механизмов контроля, позволивших им беспрепятственно проводить свою политику и заниматься пиаром. Вся система нуждается в пересмотре и усилении контроля", — написал @HistorianBlood.