"Героиня". Произошедшее с Каллас вызвало смех на Западе

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон с иронией отреагировал на информацию газеты Financial Times о том, что страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипслужбы Союза из-за недовольства работой ее главы Каи Каллас.