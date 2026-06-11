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"Героиня". Произошедшее с Каллас вызвало смех на Западе - РИА Новости, 11.06.2026
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11:37 11.06.2026
"Героиня". Произошедшее с Каллас вызвало смех на Западе

Пилкингтон: Каллас разрушила дипслужбу ЕС своими безумными выходками

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон с иронией отреагировал на информацию газеты Financial Times о возможной реорганизации дипслужбы ЕС.
  • По мнению Пилкингтона, выходки Каи Каллас привели к разрушению дипломатической службы ЕС.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон с иронией отреагировал на информацию газеты Financial Times о том, что страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипслужбы Союза из-за недовольства работой ее главы Каи Каллас.
"Похоже, ее безумные выходки привели к разрушению дипломатической службы ЕС. Видимо, Каллас стала своего рода героем борьбы за национальный суверенитет!" — написал он в соцсети X.
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Это сообщение Пилкингтон сопроводил смеющимся до слез смайликом.
Глава европейской дипломатии неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев.
Испанская газета Pais писала, что Каллас стала частью, вероятно, худшего руководства в Брюсселе за последние десятилетия. Издание отмечало, что она слишком зациклена на России и это влияет на ее позицию по другим вопросам.
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