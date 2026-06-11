Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон с иронией отреагировал на информацию газеты Financial Times о возможной реорганизации дипслужбы ЕС.
- По мнению Пилкингтона, выходки Каи Каллас привели к разрушению дипломатической службы ЕС.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон с иронией отреагировал на информацию газеты Financial Times о том, что страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипслужбы Союза из-за недовольства работой ее главы Каи Каллас.
Это сообщение Пилкингтон сопроводил смеющимся до слез смайликом.
Глава европейской дипломатии неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев.