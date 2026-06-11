Рейтинг@Mail.ru
В Италии приняли резолюцию с упоминанием отмены санкций против России - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 11.06.2026 (обновлено: 22:04 11.06.2026)
В Италии приняли резолюцию с упоминанием отмены санкций против России

Депутаты в Италии одобрили резолюцию с призывом к ослаблению санкций против РФ

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Палата депутатов итальянского парламента одобрила резолюцию в поддержку мирного процесса на Украине.
  • В качестве "рычага в переговорах" в ней предлагается поэтапное ослабление санкционного режима.
  • Подобные инициативы поручается реализовывать в координации с США, НАТО и партнерами по "Большой семерке".
РИМ, 11 июн — РИА Новости. Палата депутатов итальянского парламента одобрила резолюцию в поддержку мирного процесса на Украине, за завершением которого должно последовать облегчение санкционного режима в отношении России.
Документ представили партии правящего большинства, его приняли после выступления премьер-министра Джорджи Мелони. В его поддержку высказались 170 депутатов, против проголосовали 138 парламентариев, трое воздержались.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
"Нравятся нацисты?" Слова фон дер Ляйен о России вызвали ярость в Сети
Вчера, 15:26
Резолюция поручает правительству "обеспечить реализацию всех полезных инициатив, направленных на достижение справедливого и прочного мира на Украине". Поэтапное сворачивание санкционного механизма при этом предлагается в качестве "рычага в переговорах".
Подобные инициативы, как отмечается, должны содействовать "активной роли Евросоюза в мирном процессе" в координации с США, НАТО и партнерами по "Большой семерке".
Выступление Мелони было приурочено к встрече лидеров стран ЕС, которая состоится 18-19 июня.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением. В Москве акцентировали внимание на том, что Западу не хватает мужества признать провал такой политики. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что подобные односторонние ограничения неэффективны.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
"Слишком велика". В Германии сделали горькое признание о России
Вчера, 14:44
 
В миреРоссияУкраинаИталияДжорджа МелониЕвросоюзНАТОСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала