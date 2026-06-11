В Италии приняли резолюцию с упоминанием отмены санкций против России

РИМ, 11 июн — РИА Новости. Палата депутатов итальянского парламента одобрила резолюцию в поддержку мирного процесса на Украине, за завершением которого должно последовать облегчение санкционного режима в отношении России.

Резолюция поручает правительству "обеспечить реализацию всех полезных инициатив, направленных на достижение справедливого и прочного мира на Украине". Поэтапное сворачивание санкционного механизма при этом предлагается в качестве "рычага в переговорах".