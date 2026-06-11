Краткий пересказ от РИА ИИ
- Палата депутатов итальянского парламента одобрила резолюцию в поддержку мирного процесса на Украине.
- В качестве "рычага в переговорах" в ней предлагается поэтапное ослабление санкционного режима.
- Подобные инициативы поручается реализовывать в координации с США, НАТО и партнерами по "Большой семерке".
РИМ, 11 июн — РИА Новости. Палата депутатов итальянского парламента одобрила резолюцию в поддержку мирного процесса на Украине, за завершением которого должно последовать облегчение санкционного режима в отношении России.
Документ представили партии правящего большинства, его приняли после выступления премьер-министра Джорджи Мелони. В его поддержку высказались 170 депутатов, против проголосовали 138 парламентариев, трое воздержались.
Резолюция поручает правительству "обеспечить реализацию всех полезных инициатив, направленных на достижение справедливого и прочного мира на Украине". Поэтапное сворачивание санкционного механизма при этом предлагается в качестве "рычага в переговорах".
Подобные инициативы, как отмечается, должны содействовать "активной роли Евросоюза в мирном процессе" в координации с США, НАТО и партнерами по "Большой семерке".
Выступление Мелони было приурочено к встрече лидеров стран ЕС, которая состоится 18-19 июня.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением. В Москве акцентировали внимание на том, что Западу не хватает мужества признать провал такой политики. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что подобные односторонние ограничения неэффективны.