Рейтинг@Mail.ru
Итальянке дали 18 лет тюрьмы за убийство грабителя - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 11.06.2026
Итальянке дали 18 лет тюрьмы за убийство грабителя

Итальянку, насмерть сбившую мигранта, укравшего у нее сумочку, осудили на 18 лет

© Фото : Polizia di StatoАвтомобиль итальянской полиции
Автомобиль итальянской полиции - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Polizia di Stato
Автомобиль итальянской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд итальянского города Лукка приговорил Чинцию Даль Пино к 18 годам тюрьмы за умышленное убийство.
  • 67-летняя предпринимательница насмерть сбила мужчину, который украл у нее сумочку.
  • Прокуратура требовала пожизненного заключения, но защита добивалась переквалификации обвинения на превышение пределов необходимой самообороны.
РИМ, 11 июн - РИА Новости. Суд итальянского города Лукка приговорил к 18 годам тюрьмы предпринимательницу Чинцию Даль Пино, признанную виновной в умышленном убийстве мужчины, укравшего у нее сумочку, передает агентство Lapresse.
В сентябре 2024 года 67-летняя владелица пляжного бизнеса из Виареджо на внедорожнике догнала и насмерть сбила бездомного выходца из Марокко, после того как тот украл у нее сумку.
Памела Дженини - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
В Италии осквернили тело убитой модели с российскими корнями
30 марта, 14:30
Как установило следствие, после ограбления женщина начала преследовать и несколько раз переехала его. Пострадавшего, которому по разным данным было или 47, или 52 года, доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
Прокуратура требовала для подсудимой пожизненного заключения, настаивая на том, что женщина действовала с умыслом на убийство и хотела наказать грабителя, устроив самосуд. Обвинение также утверждало, что она не пыталась остановить мужчину, а целенаправленно атаковала его автомобилем.
Защита Даль Пино, напротив, добивалась переквалификации обвинения на превышение пределов необходимой самообороны. Адвокаты заявляли, что женщина стремилась вернуть сумку с личными вещами и не намеревалась убивать нападавшего. По ее словам, она хотела заблокировать вора, а после аварии вернулась домой, будучи уверенной, что мужчина лишь получил травмы.
После совершения преступления камеры видеонаблюдения позволили быстро обнаружить водителя белого внедорожника. На видео, которое распространили местные СМИ, женщина как ни в чем не бывало выходит из автомобиля, чтобы забрать сумку, после чего садится в обратно в машину.
Исак Андик - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Сына основателя Mango заподозрили в убийстве отца, пишут СМИ
17 октября 2025, 11:23
 
В миреЛуккаМароккоИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала