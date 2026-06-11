Итальянке дали 18 лет тюрьмы за убийство грабителя

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд итальянского города Лукка приговорил Чинцию Даль Пино к 18 годам тюрьмы за умышленное убийство.

67-летняя предпринимательница насмерть сбила мужчину, который украл у нее сумочку.

Прокуратура требовала пожизненного заключения, но защита добивалась переквалификации обвинения на превышение пределов необходимой самообороны.

РИМ, 11 июн - РИА Новости. Суд итальянского города Лукка приговорил к 18 годам тюрьмы предпринимательницу Чинцию Даль Пино, признанную виновной в умышленном убийстве мужчины, укравшего у нее сумочку, передает агентство Суд итальянского города Лукка приговорил к 18 годам тюрьмы предпринимательницу Чинцию Даль Пино, признанную виновной в умышленном убийстве мужчины, укравшего у нее сумочку, передает агентство Lapresse

В сентябре 2024 года 67-летняя владелица пляжного бизнеса из Виареджо на внедорожнике догнала и насмерть сбила бездомного выходца из Марокко , после того как тот украл у нее сумку.

Как установило следствие, после ограбления женщина начала преследовать и несколько раз переехала его. Пострадавшего, которому по разным данным было или 47, или 52 года, доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Прокуратура требовала для подсудимой пожизненного заключения, настаивая на том, что женщина действовала с умыслом на убийство и хотела наказать грабителя, устроив самосуд. Обвинение также утверждало, что она не пыталась остановить мужчину, а целенаправленно атаковала его автомобилем.

Защита Даль Пино, напротив, добивалась переквалификации обвинения на превышение пределов необходимой самообороны. Адвокаты заявляли, что женщина стремилась вернуть сумку с личными вещами и не намеревалась убивать нападавшего. По ее словам, она хотела заблокировать вора, а после аварии вернулась домой, будучи уверенной, что мужчина лишь получил травмы.