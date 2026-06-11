Итальянке дали 18 лет тюрьмы за убийство грабителя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд итальянского города Лукка приговорил Чинцию Даль Пино к 18 годам тюрьмы за умышленное убийство.
- 67-летняя предпринимательница насмерть сбила мужчину, который украл у нее сумочку.
- Прокуратура требовала пожизненного заключения, но защита добивалась переквалификации обвинения на превышение пределов необходимой самообороны.
РИМ, 11 июн - РИА Новости. Суд итальянского города Лукка приговорил к 18 годам тюрьмы предпринимательницу Чинцию Даль Пино, признанную виновной в умышленном убийстве мужчины, укравшего у нее сумочку, передает агентство Lapresse.
В сентябре 2024 года 67-летняя владелица пляжного бизнеса из Виареджо на внедорожнике догнала и насмерть сбила бездомного выходца из Марокко, после того как тот украл у нее сумку.
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Как установило следствие, после ограбления женщина начала преследовать и несколько раз переехала его. Пострадавшего, которому по разным данным было или 47, или 52 года, доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
Прокуратура требовала для подсудимой пожизненного заключения, настаивая на том, что женщина действовала с умыслом на убийство и хотела наказать грабителя, устроив самосуд. Обвинение также утверждало, что она не пыталась остановить мужчину, а целенаправленно атаковала его автомобилем.
Защита Даль Пино, напротив, добивалась переквалификации обвинения на превышение пределов необходимой самообороны. Адвокаты заявляли, что женщина стремилась вернуть сумку с личными вещами и не намеревалась убивать нападавшего. По ее словам, она хотела заблокировать вора, а после аварии вернулась домой, будучи уверенной, что мужчина лишь получил травмы.
После совершения преступления камеры видеонаблюдения позволили быстро обнаружить водителя белого внедорожника. На видео, которое распространили местные СМИ, женщина как ни в чем не бывало выходит из автомобиля, чтобы забрать сумку, после чего садится в обратно в машину.
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