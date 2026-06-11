Хотела любви, но потеряла работу и мужа: русская гимнастка пропала в Канаде

Чемпионка России по художественной гимнастике таинственно исчезла в Канаде. РИА Новости рассказывает, как знакомые спортсменки бьют тревогу и пытаются ее найти.
Родителям была не нужна
Живущая в Канаде бывшая гимнастка из России почти год не выходит на связь, — такая информация появилась на YouTube-канале "Выше облаков". Елизавете Сороковой сейчас должно быть тридцать лет. Большую часть жизни она отдала художественной гимнастике — начала заниматься еще в родном Краснодаре, а потом талантливую девочку заметили и пригласили в Москву в Центр олимпийской подготовки. Ее тренером стала Наталья Кукушкина - наставница будущей олимпийской чемпионки Маргариты Мамун. Собственно, Лиза и Рита несколько лет тренировались на одном ковре.
Сороковая была на хорошем счету. Высокая, с длинными ногами, гибкая - по классической фактуре это стопроцентное попадание в эталонную российскую гимнастику. На фотографиях 2012-2013 годов ее можно увидеть в компании главного тренера Ирины Винер, олимпийских чемпионок Анастасии Назаренко, Анастасии Максимовой, Анастасии Близнюк и других знаменитых гимнасток.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУльяна Донскова, Анастасия Близнюк, Каролина Севастьянова, Анастасия Назаренко (справа налево), Алина Макаренко (крайняя слева), Ирина Винер (вторая слева)
Ульяна Донскова, Анастасия Близнюк, Каролина Севастьянова, Анастасия Назаренко (справа налево), Алина Макаренко (крайняя слева), Ирина Винер (вторая слева)
В 2012 году она выступала на Гран-При в Москве, несколько лет подряд участвовала в чемпионате России и в 2015 году даже выиграла золотую медаль в командном многоборье в составе сборной Москвы. Выполнила солидный разряд мастера спорта.
В 2016 году Елизавета после нескольких месяцев сомнений и метаний завершила спортивную карьеру. Встал вопрос, что делать дальше - бывшей гимнастке всегда можно работать тренером, но конкуренция и в этой сфере довольно высока. Лиза вернулась из Москвы в Краснодар и набрала группу девочек от 3 до 9 лет. Около года она занималась с малышками. Писала в социальных сетях, что радуется их результатам даже больше, чем когда-то своим собственным, и больше всего хочет добиться их уважения и помочь им достичь поставленных целей.
В 2017 году в жизни Сороковой начались глобальные перемены. Мы не можем сейчас достоверно восстановить их хронологию, так что просто перечислим только факты без привязки к датам - у нее появился возлюбленный-иностранец, за которого она вышла замуж, а еще она получила предложение поработать тренером в Канаде. Там уже была распространена клубная система, поэтому спрос на специалистов, особенно представителей российской школы, был очень высоким. Елизавета переехала в Торонто, вышла на новую работу, была счастлива в личной жизни. Казалось, что все наконец-то складывается именно так, как должно. Она на своем месте, востребована и любима.
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Развелась, с работы попросили
Здесь важно сделать отступление, чтобы понять, через что проходила все эти годы Лиза. Ее детство и юность совсем не были безоблачными и счастливыми. Из родных у нее только бабушка в Краснодаре - она единственный опекун. Родители… они есть, конечно, - у любого человека есть биологические родители. Но в жизни Лизы они если присутствовали, то не давали любви, поддержки и заботы. Надо ли говорить, что даже самой любящей и работящей бабушке не под силу воссоздать полную картину родительской любви и благополучия. Семья Сороковых жила скромно. Гимнастика была для Лизы и моральной поддержкой, и отдушиной. А еще со временем стала давать важное для недолюбленного ребенка чувство одобрения.
Так что если для домашних девочек переезд в Новогорск мог восприниматься как ссылка в кадетское училище, для Лизы в этом смысле мало что поменялось. В этом смысле переезд в Канаду и погружение в полностью самостоятельную жизнь - с работой, мужем, новым домом, без надзора тренеров и бабушки, - неоднозначный сценарий. С одной стороны, это шанс резко повзрослеть, закрепиться на новом месте, быть предсказуемой и надежной для своих работодателей, учеников и себя самой.
С другой, море соблазнов, никакого контроля и большие усилия, которые нужно прикладывать для нормальной жизни в чужой стране.
С другой, море соблазнов, никакого контроля и большие усилия, которые нужно прикладывать для нормальной жизни в чужой стране.
С тренерством у Лизы не сложилось по инициативе руководства, хотя после увольнения ее периодически снова трудоустраивали, чтобы помочь с легализацией проживания в Торонто.
В 2022 году она развелась с мужем - это подтвердила РИА Новости ее коллега Кира Протасова.
По данным разных источников РИА Новости Спорт, в последние годы перед исчезновением у Елизаветы были психологические, финансовые и личные проблемы. Примерно год назад она выходила на связь с одним из своих бывших тренеров, но только в переписке - увидеться с ней или созвониться невозможно.
Если суммировать все сказанное, несказанное, все ощущения и подспудные чувства вокруг ее истории, ситуация не выглядит безопасной и успокаивающей. Для поклонников жанра трукрайм здесь и вовсе набирается гирлянда из красных флагов. Слишком уж редко молодые девушки, пропавшие в чужой стране, не имеющие крепкого тыла на родине, начинающие отвечать в переписке странно и непохоже на себя, оказываются просто счастливицами, по своему желанию убежавшими от суеты этого мира в леса Кордильер. Слишком редко они оказываются живыми и невредимыми.
Если суммировать все сказанное, несказанное, все ощущения и подспудные чувства вокруг ее истории, ситуация не выглядит безопасной и успокаивающей. Для поклонников жанра трукрайм здесь и вовсе набирается гирлянда из красных флагов. Слишком уж редко молодые девушки, пропавшие в чужой стране, не имеющие крепкого тыла на родине, начинающие отвечать в переписке странно и непохоже на себя, оказываются просто счастливицами, по своему желанию убежавшими от суеты этого мира в леса Кордильер. Слишком редко они оказываются живыми и невредимыми.
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"Я пыталась связаться с ней (Сороковой) в декабре 2025 года, но по всем известным мне номерам отвечали, что абонент недоступен. На данный момент у меня по-прежнему нет никакой информации о ней, - рассказала РИА Новости Протасова. - Еще в прошлом году мне писал ее бывший супруг, и уже тогда, насколько я поняла, ее не могли найти. Поэтому я подняла этот вопрос. Мне также непонятно, почему родственники не обратились в российское консульство. В свое время я общалась по этому вопросу со знакомыми, работавшими в консульстве, и мне объяснили, что родственники в России должны обратиться с соответствующим заявлением, после чего можно инициировать необходимые процедуры по розыску.
Возможно, с ней все в порядке и она просто не хочет выходить на связь. Я этого не знаю. Но хотелось бы понимать ситуацию, потому что многие люди переживают и беспокоятся за нее".
Возможно, с ней все в порядке и она просто не хочет выходить на связь. Я этого не знаю. Но хотелось бы понимать ситуацию, потому что многие люди переживают и беспокоятся за нее".