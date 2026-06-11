Хотела любви, но потеряла работу и мужа: русская гимнастка пропала в Канаде

Чемпионка России по художественной гимнастике таинственно исчезла в Канаде. РИА Новости рассказывает, как знакомые спортсменки бьют тревогу и пытаются ее найти.

Родителям была не нужна

Живущая в Канаде бывшая гимнастка из России почти год не выходит на связь, — такая информация появилась на YouTube-канале "Выше облаков". Елизавете Сороковой сейчас должно быть тридцать лет. Большую часть жизни она отдала художественной гимнастике — начала заниматься еще в родном Краснодаре, а потом талантливую девочку заметили и пригласили в Москву в Центр олимпийской подготовки. Ее тренером стала Наталья Кукушкина - наставница будущей олимпийской чемпионки Маргариты Мамун. Собственно, Лиза и Рита несколько лет тренировались на одном ковре.

Сороковая была на хорошем счету. Высокая, с длинными ногами, гибкая - по классической фактуре это стопроцентное попадание в эталонную российскую гимнастику. На фотографиях 2012-2013 годов ее можно увидеть в компании главного тренера Ирины Винер, олимпийских чемпионок Анастасии Назаренко, Анастасии Максимовой, Анастасии Близнюк и других знаменитых гимнасток.

В 2012 году она выступала на Гран-При в Москве, несколько лет подряд участвовала в чемпионате России и в 2015 году даже выиграла золотую медаль в командном многоборье в составе сборной Москвы. Выполнила солидный разряд мастера спорта.

В 2016 году Елизавета после нескольких месяцев сомнений и метаний завершила спортивную карьеру. Встал вопрос, что делать дальше - бывшей гимнастке всегда можно работать тренером, но конкуренция и в этой сфере довольно высока. Лиза вернулась из Москвы в Краснодар и набрала группу девочек от 3 до 9 лет. Около года она занималась с малышками. Писала в социальных сетях, что радуется их результатам даже больше, чем когда-то своим собственным, и больше всего хочет добиться их уважения и помочь им достичь поставленных целей.

В 2017 году в жизни Сороковой начались глобальные перемены. Мы не можем сейчас достоверно восстановить их хронологию, так что просто перечислим только факты без привязки к датам - у нее появился возлюбленный-иностранец, за которого она вышла замуж, а еще она получила предложение поработать тренером в Канаде. Там уже была распространена клубная система, поэтому спрос на специалистов, особенно представителей российской школы, был очень высоким. Елизавета переехала в Торонто, вышла на новую работу, была счастлива в личной жизни. Казалось, что все наконец-то складывается именно так, как должно. Она на своем месте, востребована и любима.

Развелась, с работы попросили

Здесь важно сделать отступление, чтобы понять, через что проходила все эти годы Лиза. Ее детство и юность совсем не были безоблачными и счастливыми. Из родных у нее только бабушка в Краснодаре - она единственный опекун. Родители… они есть, конечно, - у любого человека есть биологические родители. Но в жизни Лизы они если присутствовали, то не давали любви, поддержки и заботы. Надо ли говорить, что даже самой любящей и работящей бабушке не под силу воссоздать полную картину родительской любви и благополучия. Семья Сороковых жила скромно. Гимнастика была для Лизы и моральной поддержкой, и отдушиной. А еще со временем стала давать важное для недолюбленного ребенка чувство одобрения.

Так что если для домашних девочек переезд в Новогорск мог восприниматься как ссылка в кадетское училище, для Лизы в этом смысле мало что поменялось. В этом смысле переезд в Канаду и погружение в полностью самостоятельную жизнь - с работой, мужем, новым домом, без надзора тренеров и бабушки, - неоднозначный сценарий. С одной стороны, это шанс резко повзрослеть, закрепиться на новом месте, быть предсказуемой и надежной для своих работодателей, учеников и себя самой.

С другой, море соблазнов, никакого контроля и большие усилия, которые нужно прикладывать для нормальной жизни в чужой стране.

С тренерством у Лизы не сложилось по инициативе руководства, хотя после увольнения ее периодически снова трудоустраивали, чтобы помочь с легализацией проживания в Торонто.

В 2022 году она развелась с мужем - это подтвердила РИА Новости ее коллега Кира Протасова.

По данным разных источников РИА Новости Спорт, в последние годы перед исчезновением у Елизаветы были психологические, финансовые и личные проблемы. Примерно год назад она выходила на связь с одним из своих бывших тренеров, но только в переписке - увидеться с ней или созвониться невозможно.



Если суммировать все сказанное, несказанное, все ощущения и подспудные чувства вокруг ее истории, ситуация не выглядит безопасной и успокаивающей. Для поклонников жанра трукрайм здесь и вовсе набирается гирлянда из красных флагов. Слишком уж редко молодые девушки, пропавшие в чужой стране, не имеющие крепкого тыла на родине, начинающие отвечать в переписке странно и непохоже на себя, оказываются просто счастливицами, по своему желанию убежавшими от суеты этого мира в леса Кордильер. Слишком редко они оказываются живыми и невредимыми.