СМИ: иранские власти завершили работу над проектом соглашения с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Ирана завершили работу над проектом соглашения с США и отправили его в Катар для последующей передачи в Вашингтон.
- Окончательное одобрение проекта соглашения может запустить процесс его реализации.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что все заинтересованные стороны согласовали детали сделки.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Власти Ирана завершили работу над проектом соглашения с США и отправили его в Катар для последующей передачи в Вашингтон, сообщила в четверг газета New York Post со ссылкой на осведомленные источники.
По данным одного из ближневосточных источников, знакомого с иранским руководством, работа была завершена в среду вечером.
"Если будет получено окончательное одобрение, начнется процесс реализации", - сказал он.
По информации издания, американский источник, знакомый с катарскими посредниками, также подтвердил факт отправки соглашения.
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что все заинтересованные стороны согласовали детали сделки.