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СМИ: иранские власти завершили работу над проектом соглашения с США - РИА Новости, 11.06.2026
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21:10 11.06.2026 (обновлено: 21:47 11.06.2026)
СМИ: иранские власти завершили работу над проектом соглашения с США

NYP: Иран завершил работу над проектом соглашения с США и отправили его в Катар

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Ирана завершили работу над проектом соглашения с США и отправили его в Катар для последующей передачи в Вашингтон.
  • Окончательное одобрение проекта соглашения может запустить процесс его реализации.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что все заинтересованные стороны согласовали детали сделки.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Власти Ирана завершили работу над проектом соглашения с США и отправили его в Катар для последующей передачи в Вашингтон, сообщила в четверг газета New York Post со ссылкой на осведомленные источники.
"Иран завершил работу над новым проектом соглашения с США, в то время как ракеты проносятся в воздухе со свистом, и передает его посредникам в Катаре для дальнейшей отправки в Вашингтон", - говорится в сообщении.
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По данным одного из ближневосточных источников, знакомого с иранским руководством, работа была завершена в среду вечером.
"Если будет получено окончательное одобрение, начнется процесс реализации", - сказал он.
По информации издания, американский источник, знакомый с катарскими посредниками, также подтвердил факт отправки соглашения.
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что все заинтересованные стороны согласовали детали сделки.
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