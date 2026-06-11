СМИ: иранские власти завершили работу над проектом соглашения с США

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Ирана завершили работу над проектом соглашения с США и отправили его в Катар для последующей передачи в Вашингтон.

Окончательное одобрение проекта соглашения может запустить процесс его реализации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что все заинтересованные стороны согласовали детали сделки.

ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Власти Ирана завершили работу над проектом соглашения с США и отправили его в Катар для последующей передачи в Вашингтон, сообщила в четверг газета Власти Ирана завершили работу над проектом соглашения с США и отправили его в Катар для последующей передачи в Вашингтон, сообщила в четверг газета New York Post со ссылкой на осведомленные источники.

"Иран завершил работу над новым проектом соглашения с США , в то время как ракеты проносятся в воздухе со свистом, и передает его посредникам в Катаре для дальнейшей отправки в Вашингтон", - говорится в сообщении.

По данным одного из ближневосточных источников, знакомого с иранским руководством, работа была завершена в среду вечером.

"Если будет получено окончательное одобрение, начнется процесс реализации", - сказал он.

По информации издания, американский источник, знакомый с катарскими посредниками, также подтвердил факт отправки соглашения.