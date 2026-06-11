Иран передал Пакистану ответ на предложения США, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Ирана передали главе МВД Пакистана новый ответ на предложения США.
- Переговоры между Ираном и США продолжаются, и Пакистан с Катаром как посредники активизировали усилия для достижения мирного соглашения.
ДОХА, 11 июн - РИА Новости. Власти Ирана передали главе МВД Пакистана как посреднику новый ответ на предложения США, сообщил в четверг высокопоставленный дипломатический источник саудовскому телеканалу Al Hadath.
"Иран передал свой ответ на письмо, которое ему вручил министр внутренних дел Пакистана", - сказал источник.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует. Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами.