Москвичи рассказали, верят ли они в подсказки Вселенной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Некоторые москвичи верят в подсказки Вселенной и знаки судьбы.
- Другие считают интуицию и знаки судьбы совпадениями и руководствуются в жизни математическими или физическими категориями.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Одни москвичи верят в подсказки Вселенной, другие считают знаки судьбы совпадениями, рассказали опрошенные горожане.
"Лично у меня плохая интуиция, но я верю, что Вселенная всегда подсказывает, что и как сделать, как себя повести", - сказала одна из москвичек газете ВЗГЛЯД.
Другие участники опроса верят в работу подсознания и дежавю, а кто-то уверен, что все это просто совпадения, и поэтому не слушают интуицию, даже когда она "громко кричит", отметили опрошенные. Некоторые заявили, что у интуиции и знаков судьбы нет доказательной базы, и в жизни они руководствуются математическими или физическими категориями.
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17 июля 2025, 03:45