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Москвичи рассказали, верят ли они в подсказки Вселенной - РИА Новости, 11.06.2026
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19:54 11.06.2026
Москвичи рассказали, верят ли они в подсказки Вселенной

ВЗГЛЯД: часть москвичей верят в интуицию и подсказки Вселенной

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкГорожане на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве
Горожане на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Горожане на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Некоторые москвичи верят в подсказки Вселенной и знаки судьбы.
  • Другие считают интуицию и знаки судьбы совпадениями и руководствуются в жизни математическими или физическими категориями.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Одни москвичи верят в подсказки Вселенной, другие считают знаки судьбы совпадениями, рассказали опрошенные горожане.
"Лично у меня плохая интуиция, но я верю, что Вселенная всегда подсказывает, что и как сделать, как себя повести", - сказала одна из москвичек газете ВЗГЛЯД.
Другие участники опроса верят в работу подсознания и дежавю, а кто-то уверен, что все это просто совпадения, и поэтому не слушают интуицию, даже когда она "громко кричит", отметили опрошенные. Некоторые заявили, что у интуиции и знаков судьбы нет доказательной базы, и в жизни они руководствуются математическими или физическими категориями.
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