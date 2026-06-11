Москвичи рассказали, верят ли они в подсказки Вселенной

Другие участники опроса верят в работу подсознания и дежавю, а кто-то уверен, что все это просто совпадения, и поэтому не слушают интуицию, даже когда она "громко кричит", отметили опрошенные. Некоторые заявили, что у интуиции и знаков судьбы нет доказательной базы, и в жизни они руководствуются математическими или физическими категориями.