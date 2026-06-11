Готовивший убийство военного иностранец признался, что был завербован СБУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ сообщила о срыве теракта в отношении военнослужащего МО РФ, готовившегося украинскими спецслужбами.
- Задержанный иностранец признался, что был завербован сотрудниками СБУ в одной из стран ЕС.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Готовивший убийство российского военного иностранец признался, что был завербован СБУ в одной из стран ЕС, сообщила ФСБ.
"В ходе опроса задержанный признался, что был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины на территории одного из государств Европейского союза, куда сбежал, скрываясь от уголовного преследования в своей стране", - говорится в сообщении.
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14 ноября 2025, 07:48