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Готовивший убийство военного иностранец признался, что был завербован СБУ - РИА Новости, 11.06.2026
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09:47 11.06.2026
Готовивший убийство военного иностранец признался, что был завербован СБУ

ФСБ: готовивший убийство российского военного иностранец был завербован СБУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ сообщила о срыве теракта в отношении военнослужащего МО РФ, готовившегося украинскими спецслужбами.
  • Задержанный иностранец признался, что был завербован сотрудниками СБУ в одной из стран ЕС.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Готовивший убийство российского военного иностранец признался, что был завербован СБУ в одной из стран ЕС, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, сорван задуманный украинскими спецслужбами теракт в отношении военнослужащего одного из подразделений МО РФ. На территории Московского региона задержан иностранец, который должен был застрелить российского военного.
"В ходе опроса задержанный признался, что был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины на территории одного из государств Европейского союза, куда сбежал, скрываясь от уголовного преследования в своей стране", - говорится в сообщении.
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