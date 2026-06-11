США атаковали суда с индийскими гражданами у побережья Омана

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Три судна с индийскими гражданами на борту в последние несколько дней были атакованы американским флотом у побережья Омана, заявил представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

Представитель министерства портов, судоходства и водных путей Индии Мукеш Мангал сообщил на брифинге, что экипаж атакованного в четверг судна MT Jalveer полностью эвакуирован, пострадавших нет. Он подчеркнул, что Индия придает приоритетное значение безопасности и благополучию индийских моряков.