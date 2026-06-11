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США атаковали суда с индийскими гражданами у побережья Омана - РИА Новости, 11.06.2026
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14:55 11.06.2026 (обновлено: 14:58 11.06.2026)
США атаковали суда с индийскими гражданами у побережья Омана

МИД Индии: США атаковали суда с индийскими гражданами у побережья Омана

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три судна с индийскими гражданами на борту были атакованы американским флотом у побережья Омана.
  • Индия выразила США решительный протест и свою обеспокоенность по поводу инцидентов.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Три судна с индийскими гражданами на борту в последние несколько дней были атакованы американским флотом у побережья Омана, заявил представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
"Эти нападения были совершены военно-морскими силами США, дислоцированными там. Три судна, участвовавшие в инцидентах, были под иностранными флагами и не принадлежат Индии", - сказал он на межведомственном брифинге, посвященном последним событиям на Ближнем Востоке.
По его словам, Индия вызвала временного поверенного в делах США в стране, сообщила о глубочайшей обеспокоенности по поводу продолжающихся инцидентов, а также выразила решительный протест.
Представитель министерства портов, судоходства и водных путей Индии Мукеш Мангал сообщил на брифинге, что экипаж атакованного в четверг судна MT Jalveer полностью эвакуирован, пострадавших нет. Он подчеркнул, что Индия придает приоритетное значение безопасности и благополучию индийских моряков.
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