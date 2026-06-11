США атаковали суда с индийскими гражданами у побережья Омана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три судна с индийскими гражданами на борту были атакованы американским флотом у побережья Омана.
- Индия выразила США решительный протест и свою обеспокоенность по поводу инцидентов.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Три судна с индийскими гражданами на борту в последние несколько дней были атакованы американским флотом у побережья Омана, заявил представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
"Эти нападения были совершены военно-морскими силами США, дислоцированными там. Три судна, участвовавшие в инцидентах, были под иностранными флагами и не принадлежат Индии", - сказал он на межведомственном брифинге, посвященном последним событиям на Ближнем Востоке.
По его словам, Индия вызвала временного поверенного в делах США в стране, сообщила о глубочайшей обеспокоенности по поводу продолжающихся инцидентов, а также выразила решительный протест.
Представитель министерства портов, судоходства и водных путей Индии Мукеш Мангал сообщил на брифинге, что экипаж атакованного в четверг судна MT Jalveer полностью эвакуирован, пострадавших нет. Он подчеркнул, что Индия придает приоритетное значение безопасности и благополучию индийских моряков.