Фрадков вручил госнаграды участникам спецоперации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замминистра обороны РФ Павел Фрадков вручил государственные и ведомственные награды участникам специальной военной операции.
- Награды были вручены военнослужащим, проходящим лечение и реабилитацию в медицинском центре.
- Среди врученных наград — ордена Мужества, медаль «За отвагу», медаль «За храбрость» II степени, медали Жукова и «За боевые отличия».
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Павел Фрадков вручил государственные награды участникам спецоперации, сообщило Минобороны РФ.
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"Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Павел Фрадков вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим-участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию в медицинском центре", - говорится в сообщении.
Генерал-лейтенант Павел Фрадков передал поздравления военнослужащим от имени министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и поблагодарил их за проявленные мужество, героизм и отвагу в ходе решения задач специальной военной операции, добавили в ведомстве.
"Военнослужащим, проявившим мужество и отвагу при выполнении боевых задач в зоне СВО, были вручены государственные награды – ордена Мужества, медаль "За отвагу", медаль "За храбрость" II степени, медали Жукова и "За боевые отличия", - отметили в МО.
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