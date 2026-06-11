Фрадков вручил госнаграды участникам спецоперации

"Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Павел Фрадков вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим-участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию в медицинском центре", - говорится в сообщении .

"Военнослужащим, проявившим мужество и отвагу при выполнении боевых задач в зоне СВО, были вручены государственные награды – ордена Мужества, медаль "За отвагу", медаль "За храбрость" II степени, медали Жукова и "За боевые отличия", - отметили в МО.