Госконтроль смещается к риск-ориентированному подходу, считают в Госдуме

Краткий пересказ от РИА ИИ Государственный контроль в России смещается к риск-ориентированному подходу, при котором современные алгоритмы позволяют вычислить потенциальную проблему с точностью до 80%.

В 2019 году было проведено почти 1,5 миллиона проверок, а в 2025 году — 273 тысячи, что почти в пять раз меньше.

Депутат Госдумы Дмитрий Скриванов подчеркнул необходимость создания современной правовой базы для эффективного использования новых технологий в контроле, соблюдения прав граждан и поддержки бизнеса.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Государственный контроль в России смещается к риск-ориентированному подходу, когда современные алгоритмы позволяют вычислить потенциальную проблему с точностью до 80%, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по контролю Дмитрий Скриванов.

В четверг в Красногорске прошло выездное заседание комитета Госдумы по контролю на тему "Совершенствование контрольно-надзорной деятельности. Вопросы взаимодействия бизнеса и власти".

« "Сегодня государственный контроль в России меняется. Раньше главным показателем работы надзора было количество проверок - чем больше, тем лучше - чем больше проверок, тем больше финансирование. Сейчас подход совсем другой. Цифры говорят сами за себя", - сказал Скриванов.

Он отметил, что в 2019 году было проведено почти 1,5 миллиона проверок, а в 2025 году – 273 тысяч, что почти в пять раз меньше.

Депутат добавил, что контроль не ослаб, а стал умнее. Главное изменение, по его мнению, что государство все больше становится аналитиком, а вместо тотальных проверок - анализирует риски.

"Современные алгоритмы позволяют вычислить потенциальную проблему с точностью до 80%. Это значит, что нарушения предупреждают, а не просто фиксируют постфактум", - уточнил он.

Парламентарий отметил, что развитие искусственного интеллекта и анализа данных требует и обновления законов.

« "Наша задача – создать современную правовую базу, чтобы новые технологии работали на пользу, но без перекоса: чтобы и контроль был эффективным, и права граждан соблюдались, и бизнес не задохнулся от нагрузки", - подчеркнул Скриванов.

Примером правильного подхода, по словам депутата, является механизм "инвестиции вместо штрафов", согласно которому предприятие может направлять деньги не на уплату взыскания, а на модернизацию производства и повышение безопасности.