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Госконтроль смещается к риск-ориентированному подходу, считают в Госдуме - РИА Новости, 11.06.2026
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23:02 11.06.2026
Госконтроль смещается к риск-ориентированному подходу, считают в Госдуме

Депутат Скриванов: госконтроль в РФ смещается к риск-ориентированному подходу

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Государственный контроль в России смещается к риск-ориентированному подходу, при котором современные алгоритмы позволяют вычислить потенциальную проблему с точностью до 80%.
  • В 2019 году было проведено почти 1,5 миллиона проверок, а в 2025 году — 273 тысячи, что почти в пять раз меньше.
  • Депутат Госдумы Дмитрий Скриванов подчеркнул необходимость создания современной правовой базы для эффективного использования новых технологий в контроле, соблюдения прав граждан и поддержки бизнеса.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Государственный контроль в России смещается к риск-ориентированному подходу, когда современные алгоритмы позволяют вычислить потенциальную проблему с точностью до 80%, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по контролю Дмитрий Скриванов.
В четверг в Красногорске прошло выездное заседание комитета Госдумы по контролю на тему "Совершенствование контрольно-надзорной деятельности. Вопросы взаимодействия бизнеса и власти".
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"Сегодня государственный контроль в России меняется. Раньше главным показателем работы надзора было количество проверок - чем больше, тем лучше - чем больше проверок, тем больше финансирование. Сейчас подход совсем другой. Цифры говорят сами за себя", - сказал Скриванов.
Он отметил, что в 2019 году было проведено почти 1,5 миллиона проверок, а в 2025 году – 273 тысяч, что почти в пять раз меньше.
Депутат добавил, что контроль не ослаб, а стал умнее. Главное изменение, по его мнению, что государство все больше становится аналитиком, а вместо тотальных проверок - анализирует риски.
"Современные алгоритмы позволяют вычислить потенциальную проблему с точностью до 80%. Это значит, что нарушения предупреждают, а не просто фиксируют постфактум", - уточнил он.
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"Наша задача – создать современную правовую базу, чтобы новые технологии работали на пользу, но без перекоса: чтобы и контроль был эффективным, и права граждан соблюдались, и бизнес не задохнулся от нагрузки", - подчеркнул Скриванов.
Примером правильного подхода, по словам депутата, является механизм "инвестиции вместо штрафов", согласно которому предприятие может направлять деньги не на уплату взыскания, а на модернизацию производства и повышение безопасности.
"Это прямой сигнал бизнесу - государству важно не наказать, а создать условия для развития, роста эффективности и технологического обновления", – заключил политик.
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