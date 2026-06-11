Рейтинг@Mail.ru
В ГД раскритиковали идею ФРГ о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 11.06.2026 (обновлено: 18:42 11.06.2026)
В ГД раскритиковали идею ФРГ о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам

Депутат Чепа считает, что отказ в визах россиянам навредит экономике Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкий правящий блок ХДС/ХСС в Европарламенте призвал ввести полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России в страны ЕС.
  • Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что прекращение выдачи шенгенских виз россиянам нанесет экономический ущерб Европе.
  • По его мнению, многие депутаты Европарламента понимают необходимость контактов с Россией.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Европейцы сами себе нанесут экономический ущерб, если прислушаются к предложению немецкого правящего блока ХДС/ХСС в Европарламенте о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам России, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Представители немецкого правящего блока ХДС/ХСС в Европарламенте призвали ввести полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России в страны ЕС, увязав это требование с конфликтом на Украине.
"Знаете, у нас в России говорят "вдова сама себя высекла" в таких ситуациях. Вот Германия буквально предлагает Евросоюзу самим себе нанести экономический ущерб. Достаточно большое количество россиян продолжает посещать Европу в туристических целях, а они хотят этот турпоток полностью прекратить", - сказал Чепа "Газете.Ru".
По мнению депутата, подобные предложения озвучивают те, кто хочет "похайпить" на русофобской теме. В Госдуме поддерживают связи с депутатами Европарламента, и многие из них понимают необходимость контактов с Россией, заключил Чепа.
Шенгенская зона - это пространство 29 европейских государств, отменивших внутренний пограничный контроль, что позволяет свободно перемещаться между ними с единой визой. В нее входят 25 стран ЕС и четыре страны ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Санкции против российских банков не мешают им развиваться, заявил Песков
Вчера, 12:49
 
В миреРоссияУкраинаГерманияАлексей ЧепаЕвропарламентХДС/ХССГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала