В ГД раскритиковали идею ФРГ о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Европейцы сами себе нанесут экономический ущерб, если прислушаются к предложению немецкого правящего блока ХДС/ХСС в Европарламенте о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам России, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.