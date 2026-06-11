В ГД раскритиковали идею ФРГ о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкий правящий блок ХДС/ХСС в Европарламенте призвал ввести полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России в страны ЕС.
- Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что прекращение выдачи шенгенских виз россиянам нанесет экономический ущерб Европе.
- По его мнению, многие депутаты Европарламента понимают необходимость контактов с Россией.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Европейцы сами себе нанесут экономический ущерб, если прислушаются к предложению немецкого правящего блока ХДС/ХСС в Европарламенте о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам России, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Представители немецкого правящего блока ХДС/ХСС в Европарламенте призвали ввести полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России в страны ЕС, увязав это требование с конфликтом на Украине.
"Знаете, у нас в России говорят "вдова сама себя высекла" в таких ситуациях. Вот Германия буквально предлагает Евросоюзу самим себе нанести экономический ущерб. Достаточно большое количество россиян продолжает посещать Европу в туристических целях, а они хотят этот турпоток полностью прекратить", - сказал Чепа "Газете.Ru".
По мнению депутата, подобные предложения озвучивают те, кто хочет "похайпить" на русофобской теме. В Госдуме поддерживают связи с депутатами Европарламента, и многие из них понимают необходимость контактов с Россией, заключил Чепа.
Шенгенская зона - это пространство 29 европейских государств, отменивших внутренний пограничный контроль, что позволяет свободно перемещаться между ними с единой визой. В нее входят 25 стран ЕС и четыре страны ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария).