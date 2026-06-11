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В Госдуме предложили ввести единый порядок дегустации школьного питания - РИА Новости, 11.06.2026
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15:03 11.06.2026 (обновлено: 15:16 11.06.2026)
В Госдуме предложили ввести единый порядок дегустации школьного питания

В ГД предложили ввести единый порядок дегустации школьного питания для родителей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики во время урока
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести единый порядок проведения дегустации школьного питания для родителей.
  • Дегустация может проводиться не реже одного раза в месяц по заранее утвержденному графику с предварительной записью родителей и с соблюдением санитарных требований.
  • По итогам дегустации предлагается предоставить родителям возможность заполнить типовой чек-лист или электронную форму обратной связи с оценкой различных параметров школьного питания.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ввести единый порядок проведения дегустации школьного питания для родителей.
Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.
По словам депутатов, действующее регулирование уже предусматривает возможность родительского контроля за организацией школьного питания, но на практике возможность личной дегустации школьного питания предоставляется не везде.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность установления единого порядка, при котором в каждой общеобразовательной организации не реже одного раза в месяц будет организовываться дегустация школьного питания для родителей обучающихся", - сказано в обращении.
Парламентарии уточнили, что такая дегустация может проводиться в рамках родительского контроля, по заранее утвержденному графику, с предварительной записью родителей и с соблюдением санитарных требований, пропускного режима и нормальной работы школьной столовой.
Депутаты также предложили по итогам дегустации предоставить родителям возможность заполнить типовой чек-лист или электронную форму обратной связи, включив в нее оценку вкуса, температуры, внешнего вида, объема порции, соответствия заявленному меню, условий приема пищи, чистоты обеденного зала и замечаний детей.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит сделать родительский контроль более регулярным и содержательным, повысить доверие семей к школьному питанию, выявлять проблемы до появления массовых жалоб, учитывать реальные вкусовые предпочтения детей и обеспечить более эффективное использование уже созданной системы обратной связи.
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