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В Госдуме предложили изменить правила стажировок при приеме на работу - РИА Новости, 11.06.2026
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02:19 11.06.2026
В Госдуме предложили изменить правила стажировок при приеме на работу

Депутат Стенякина предложила изменить правила стажировок при приеме на работу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Законопроект о стажировках в сфере труда ограничит их предельный срок шестью месяцами.
  • После прохождения стажировки и заключения бессрочного трудового договора испытательный срок отменяются.
  • Стать стажером можно будет в течение года после окончания профессионального образования, не считая период службы в армии, отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком, а также ухода за членом семьи.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Законопроект о стажировках в сфере труда ограничит ее предельный срок шестью месяцами и отменит испытательный срок при приеме на работу после прохождения стажировки, сообщила РИА Новости член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"В "Единую Россию" часто поступают обращения от молодежи с жалобами на недобросовестные стажировки. Новый законопроект закрывает сразу две лазейки для руководителей, которые пытаются хитрить и эксплуатировать молодых сотрудников. Человек прошел стажировку, с ним заключается бессрочный трудовой договор: значит, работодатель про него уже все понял. Испытательного срока в этом случае не будет, это справедливо", - сказала Стенякина.
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Она отметила, что вместе с коллегами из партии "Единая Россия" входит в число авторов законопроекта, который был внесен в Госдуму в начале июня.
"Мы предлагаем закрепить в Трудовом кодексе РФ четкую формулировку - "стажировка в сфере труда" - и дать начинающим работникам понятные гарантии", - уточнила депутат.
Стенякина обратила внимание, что в законопроекте помимо самих понятий "стажер" и "стажировка", заложены две нормы, которые напрямую защищают молодого работника.
Во-первых, по ее словам, стажировка не сможет стать бессрочной "ловушкой" - ее предельный срок будет составлять 6 месяцев, а, во-вторых, если после стажировки специалиста берут в штат по бессрочному договору, испытательный срок ему уже не назначают.
Парламентарий считает, что стажировка - это старт, она не может превращаться с долгую историю с низкой оплатой труда.
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"До полугода в должности будет прямо указано "стажер", но никто не сможет годами держать сотрудника на стажерской ставке. Компания должна оперативно обучать нового сотрудника, закрепив за ним наставника, а не формально называть его стажером, чтобы сэкономить", - добавила Стенякина.
Она пояснила, что по новому законопроекту стать стажером можно будет в течение года после окончания профессионального образования (обучения), но в этот срок не будет включаться период службы в армии, отпуск по беременности, родам и уходу за ребенком, период ухода за членом семьи.
"Мы твердо уверены: встраивание новых сотрудников в штат с помощью уже существующего механизма наставничества и понятного формата стажировок будет надежно закреплять молодого специалиста на рабочем месте и повышать его эффективность. Это полностью соответствует поручениям, которые наш президент дал в феврале по итогам заседания Совета по вопросам подготовки кадров для экономики", - подытожила член думского комитета.
Ранее в пресс-службе Госдумы сообщили, что председатель палаты Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты обеспечить исполнение поручений президента РФ Владимира Путина по итогам ПМЭФ-2026. По словам Володина, законопроекты должны быть рассмотрены до конца сессии.
Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2026 попросил правительство и Госдуму ускорить принятие поправок в Трудовой кодекс, которые закрепляют инструмент стажировок и модернизируют ученический договор.
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