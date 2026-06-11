В Госдуме предложили изменить правила стажировок при приеме на работу

Краткий пересказ от РИА ИИ Законопроект о стажировках в сфере труда ограничит их предельный срок шестью месяцами.

После прохождения стажировки и заключения бессрочного трудового договора испытательный срок отменяются.

Стать стажером можно будет в течение года после окончания профессионального образования, не считая период службы в армии, отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком, а также ухода за членом семьи.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Законопроект о стажировках в сфере труда ограничит ее предельный срок шестью месяцами и отменит испытательный срок при приеме на работу после прохождения стажировки, сообщила РИА Новости член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"В " Единую Россию " часто поступают обращения от молодежи с жалобами на недобросовестные стажировки. Новый законопроект закрывает сразу две лазейки для руководителей, которые пытаются хитрить и эксплуатировать молодых сотрудников. Человек прошел стажировку, с ним заключается бессрочный трудовой договор: значит, работодатель про него уже все понял. Испытательного срока в этом случае не будет, это справедливо", - сказала Стенякина

Она отметила, что вместе с коллегами из партии "Единая Россия" входит в число авторов законопроекта, который был внесен в Госдуму в начале июня.

"Мы предлагаем закрепить в Трудовом кодексе РФ четкую формулировку - "стажировка в сфере труда" - и дать начинающим работникам понятные гарантии", - уточнила депутат.

Стенякина обратила внимание, что в законопроекте помимо самих понятий "стажер" и "стажировка", заложены две нормы, которые напрямую защищают молодого работника.

Во-первых, по ее словам, стажировка не сможет стать бессрочной "ловушкой" - ее предельный срок будет составлять 6 месяцев, а, во-вторых, если после стажировки специалиста берут в штат по бессрочному договору, испытательный срок ему уже не назначают.

Парламентарий считает, что стажировка - это старт, она не может превращаться с долгую историю с низкой оплатой труда.

"До полугода в должности будет прямо указано "стажер", но никто не сможет годами держать сотрудника на стажерской ставке. Компания должна оперативно обучать нового сотрудника, закрепив за ним наставника, а не формально называть его стажером, чтобы сэкономить", - добавила Стенякина.

Она пояснила, что по новому законопроекту стать стажером можно будет в течение года после окончания профессионального образования (обучения), но в этот срок не будет включаться период службы в армии, отпуск по беременности, родам и уходу за ребенком, период ухода за членом семьи.

"Мы твердо уверены: встраивание новых сотрудников в штат с помощью уже существующего механизма наставничества и понятного формата стажировок будет надежно закреплять молодого специалиста на рабочем месте и повышать его эффективность. Это полностью соответствует поручениям, которые наш президент дал в феврале по итогам заседания Совета по вопросам подготовки кадров для экономики", - подытожила член думского комитета.

Ранее в пресс-службе Госдумы сообщили, что председатель палаты Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты обеспечить исполнение поручений президента РФ Владимира Путина по итогам ПМЭФ-2026. По словам Володина, законопроекты должны быть рассмотрены до конца сессии.