Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники таможни Гонконга арестовали шесть человек по подозрению в контрабанде и онлайн-продаже поддельной продукции, посвященной чемпионату мира по футболу 2026 года.

В ходе операции под кодовым названием «Чистый лист» было изъято около 230 тысяч поддельных товаров на сумму около 19,9 миллиона долларов США.

Операция началась 26 мая и продлилась до 10 июня, в ходе нее было раскрыто 29 предполагаемых случаев контрабанды и онлайн-продажи поддельных товаров.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники таможни Гонконга арестовали шесть человек и изъяли около 230 тысяч поддельных товаров, посвященных чемпионату мира по футболу 2026 года, на сумму около 19,9 миллиона долларов, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Сотрудники таможни провели операцию под кодовым названием "Чистый лист", в ходе которой было раскрыто 29 предполагаемых случаев контрабанды и случаев онлайн-продажи товаров, связанных с чемпионатом мира по футболу.

"Таможня Гонконга арестовала шесть человек по подозрению в контрабанде и онлайн-продаже поддельной продукции, посвященной чемпионату мира по футболу с рыночной стоимостью в 156 миллиона гонконгских долларов (19,9 миллиона долларов США )", - сообщает газета.

Согласно данным издания, операция началась 26 мая и продлилась до 10 июня. Всего было изъято около 230 тысяч поддельных товаров, среди которых было около 30 тысяч футболок, футбольные кроссовки, вратарские перчатки и аудиоколонки.

Большинство изъятых футбольных принадлежностей в среднем оцениваются в стоимость от 1100 до 1300 гонконгских долларов (от 140,4 до 165,8 долларов США).