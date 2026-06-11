Как правильно посадить голубику на даче

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Многие дачники до сих пор уверены, что лишь половина дела. Многие дачники до сих пор уверены, что голубика — сугубо лесная ягода, которой не место в огороде. Но селекционеры давно вывели потрясающие садовые сорта. Их ягоды размером с крупный виноград, а кусты усыпаны синим урожаем. Вот только купить саженец — это

В чем главный секрет лесной ягоды? И как правильно посадить голубику на участке, чтобы она прижилась со стопроцентной гарантией?

Главный секрет голубики: отказ от обычной почвы

Голубика — уникальное растение. На ее корнях полностью отсутствуют всасывающие волоски. Она физически не способна самостоятельно усваивать воду и брать питание из земли. В этом ей помогает особый микроскопический гриб-симбионт — микориза, который живет на корневой системе и кормит куст.

исключительно в сильнокислой среде, где уровень pH строго колеблется в Самое важное условие: микориза способна жить и работать, где уровень pH строго колеблется в пределах 4,0-5,0.

Посадка в обычную садовую землю приводит к моментальной гибели гриба-симбионта.

приводит к моментальной гибели гриба-симбионта. Вслед за микоризой от голода и жажды погибает и сам куст, даже если грядку будут регулярно заливать качественными удобрениями.

Для голубики обычный жирный чернозем или перегной — это яд.

Пошаговая инструкция: как посадить голубику правильно

Посадку проводят по особым правилам, создавая для каждого куста изолированную зону посреди обычного огорода.

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Ставропольского края Плантации голубики ставропольского фермера из Кочубеевского округа © Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Ставропольского края Плантации голубики ставропольского фермера из Кочубеевского округа

Шаг 1. Выбор места. Садовой крупноплодной голубике требуется максимум солнечного света. В тени кусты вытягиваются, а ягода формируется мелкой и кислой.

Садовой крупноплодной голубике требуется максимум солнечного света. В тени кусты вытягиваются, а ягода формируется мелкой и кислой. Шаг 2. Подготовка ямы. Корневая система растения разрастается не вглубь, а вширь. По этой причине посадочную яму копают широкой, но мелкой: глубина — 40-50 сантиметров, диаметр — 70-80 сантиметров.

Корневая система растения разрастается не вглубь, а вширь. По этой причине посадочную яму копают широкой, но мелкой: глубина — 40-50 сантиметров, диаметр — 70-80 сантиметров. Шаг 3. Изоляция стенок. Чтобы обычная огородная земля со временем не раскисляла подготовленный грунт, бока ямы изолируют досками или плотным геотекстилем. Дно при этом оставляют открытым. Использовать обычную полиэтиленовую пленку нельзя — она задержит воду, превратив яму в болото.

Чтобы обычная огородная земля со временем не раскисляла подготовленный грунт, бока ямы изолируют досками или плотным геотекстилем. Дно при этом оставляют открытым. — она задержит воду, превратив яму в болото. Шаг 4. "Лесной" субстрат. Выкопанную землю полностью убирают.

Рецепт грунта для голубики: Кислый верховой торф (продается в мешках, он рыжего цвета) + хвойный опад из леса (иголки, веточки, шишки) + речной песок. Все в равных долях.

Шаг 5. Работа с корнями. Саженец аккуратно извлекают из горшка. Спрессованный корневой ком предварительно замачивают на 20 минут в воде, после чего плотный нижний слой корней аккуратно надрывают пальцами крест-накрест и бережно расправляют в стороны, как веер. Без этой жесткой процедуры куст не сможет закрепиться в новой почве. При посадке корневую шейку не заглубляют — растение должно сидеть строго на том же уровне, что и в горшке.

Важно: Просто перевалить голубику из горшка в яму — значит погубить куст. Ее корни очень тонкие, густые и нитевидные. Разрастаясь в тесноте, они доходят до стенок стаканчика, заворачиваются внутрь и образуют жесткий, плотный "войлочный стакан". Если перевалить саженец в яму без подготовки, корни голубики не пойдут в новый кислый торф. Они продолжат расти по кругу внутри старого горшечного кома. Со временем они просто задушат сами себя.

© Фото : Freepik Голубика © Фото : Freepik Голубика

Финальный штрих: полив и мульчирование