Голикова рассказала о международном обмене опытом здорового долголетия

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия активно участвует в международном обмене опытом по вопросам здорового долголетия, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, объединение усилий научного сообщества, органов власти и профессиональных организаций разных стран помогает находить эффективные решения в сфере профилактики заболеваний, сохранения здоровья и повышения качества жизни граждан.

Она также отметила, что участие ведущих зарубежных ученых расширяет экспертный потенциал форума и способствует развитию международного сотрудничества в этой области.