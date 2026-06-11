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Голикова рассказала о международном обмене опытом здорового долголетия - РИА Новости, 11.06.2026
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15:36 11.06.2026
Голикова рассказала о международном обмене опытом здорового долголетия

Голикова: РФ участвует в международном обмене опытом здорового долголетия

© РИА Новости / Вячеслав ПрокофьевТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Татьяна Голикова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия активно участвует в международном обмене опытом по вопросам здорового долголетия.
  • Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» пройдет 9–10 июля в Центре международной торговли в Москве.
  • Объединение усилий научного сообщества, органов власти и профессиональных организаций разных стран помогает находить эффективные решения в сфере профилактики заболеваний, сохранения здоровья и повышения качества жизни граждан.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия активно участвует в международном обмене опытом по вопросам здорового долголетия, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия" пройдет 9–10 июля в Центре международной торговли в Москве.
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"Россия активно участвует в международном обмене опытом по вопросам здорового долголетия", - сказала Голикова в преддверии форума, ее слова приводит аппарат.
По словам Голиковой, объединение усилий научного сообщества, органов власти и профессиональных организаций разных стран помогает находить эффективные решения в сфере профилактики заболеваний, сохранения здоровья и повышения качества жизни граждан.
Она также отметила, что участие ведущих зарубежных ученых расширяет экспертный потенциал форума и способствует развитию международного сотрудничества в этой области.
Организаторами форума выступают аппарат правительства Российской Федерации и фонд Росконгресс.
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