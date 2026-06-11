Лавров и глава МИД Бахрейна обсудили судоходство в Ормузе

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Главы МИД России и Бахрейна в ходе переговоров подчеркнули важность скорейшего восстановления безопасного судоходства в Ормузском проливе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам переговоров.