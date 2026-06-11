Лавров и глава МИД Бахрейна обсудили судоходство в Ормузе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главы МИД России и Бахрейна провели встречу в Москве.
- На встрече подчеркнули важность восстановления безопасного судоходства в Ормузском проливе.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Главы МИД России и Бахрейна в ходе переговоров подчеркнули важность скорейшего восстановления безопасного судоходства в Ормузском проливе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам переговоров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни в четверг провели встречу в Москве.
"Наряду с этим главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важность скорейшего восстановления стабильного, беспрепятственного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, имеющем важнейшее значение для мировой экономики.", - говорится в сообщении дипведомства.
Стороны также обменялись мнениями по обновленной российской концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, указали в МИД РФ.