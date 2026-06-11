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Лавров и глава МИД Бахрейна обсудили судоходство в Ормузе - РИА Новости, 11.06.2026
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16:50 11.06.2026
Лавров и глава МИД Бахрейна обсудили судоходство в Ормузе

Лавров и глава МИД Бахрейна отметили важность судоходства в Ормузе

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главы МИД России и Бахрейна провели встречу в Москве.
  • На встрече подчеркнули важность восстановления безопасного судоходства в Ормузском проливе.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Главы МИД России и Бахрейна в ходе переговоров подчеркнули важность скорейшего восстановления безопасного судоходства в Ормузском проливе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам переговоров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни в четверг провели встречу в Москве.
"Наряду с этим главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важность скорейшего восстановления стабильного, беспрепятственного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, имеющем важнейшее значение для мировой экономики.", - говорится в сообщении дипведомства.
Стороны также обменялись мнениями по обновленной российской концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, указали в МИД РФ.
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В миреРоссияБахрейнОрмузский проливСергей Лавров
 
 
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