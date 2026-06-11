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"Гидроавиасалон" перенесли на 2027 год - РИА Новости, 11.06.2026
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21:31 11.06.2026 (обновлено: 21:46 11.06.2026)
"Гидроавиасалон" перенесли на 2027 год

Международную выставку по гидроавиации "Гидроавиасалон" перенесли на 2027 год

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкМеждународная выставка «Гидроавиасалон»
Международная выставка «Гидроавиасалон» - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Международная выставка «Гидроавиасалон». Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная выставка по гидроавиации «Гидроавиасалон» перенесена на 2027 год.
  • Из перечня международных выставок продукции военного назначения, проводимых в РФ в 2026 году, исключена выставка «Гидроавиасалон-2026».
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Международная выставка по гидроавиации "Гидроавиасалон" перенесена на 2027 год, следует из распоряжения правительства РФ, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"В перечне международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2026 году... "Гидроавиасалон-2026"... исключить", - говорится в документе.
При этом перечень международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории РФ в 2027 году, дополнен выставкой "Гидроавиасалон-2027".
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