"Гидроавиасалон" перенесли на 2027 год

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная выставка по гидроавиации «Гидроавиасалон» перенесена на 2027 год.
- Из перечня международных выставок продукции военного назначения, проводимых в РФ в 2026 году, исключена выставка «Гидроавиасалон-2026».
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Международная выставка по гидроавиации "Гидроавиасалон" перенесена на 2027 год, следует из распоряжения правительства РФ, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
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"В перечне международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2026 году... "Гидроавиасалон-2026"... исключить", - говорится в документе.
При этом перечень международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории РФ в 2027 году, дополнен выставкой "Гидроавиасалон-2027".
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