Путин знает немцев лучше, чем они сами, заявил экс-глава МИД ФРГ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль считает, что президент России Владимир Путин знает жителей Германии довольно хорошо.
- Он полагает, что российский президент обращает на немцев больше внимания, чем они сами.
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин знает жителей Германии лучше, чем они сами, считает бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль.
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"Я думаю, что он больше всего обращает внимание на немцев, он знает нас довольно хорошо. Иногда даже лучше, чем мы сами", - заявил Габриэль в интервью газете Bild.
При этом Габриэль, возглавлявший немецкое внешнеполитическое ведомство в 2017-2018 годах, выразил мнение, что российский лидер следит за событиями в ФРГ, в том числе освещаемыми в немецком телевидении и прессе.
Российский лидер неоднократно посещал Германию. Первый визит Путина состоялся в 2000 году. После этого Путин совершил несколько рабочих поездок в Германию, в том числе для участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, в ходе которой он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.