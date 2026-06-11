Путин знает немцев лучше, чем они сами, заявил экс-глава МИД ФРГ

"Я думаю, что он больше всего обращает внимание на немцев, он знает нас довольно хорошо. Иногда даже лучше, чем мы сами", - заявил Габриэль в интервью газете Bild .

При этом Габриэль, возглавлявший немецкое внешнеполитическое ведомство в 2017-2018 годах, выразил мнение, что российский лидер следит за событиями в ФРГ, в том числе освещаемыми в немецком телевидении и прессе.

Российский лидер неоднократно посещал Германию. Первый визит Путина состоялся в 2000 году. После этого Путин совершил несколько рабочих поездок в Германию, в том числе для участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, в ходе которой он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.