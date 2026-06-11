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Путин знает немцев лучше, чем они сами, заявил экс-глава МИД ФРГ - РИА Новости, 11.06.2026
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21:44 11.06.2026
Путин знает немцев лучше, чем они сами, заявил экс-глава МИД ФРГ

Экс-глава МИД ФРГ Габриэль заявил, что Путин знает немцев лучше, чем они сами

© AP Photo / Michael Kappeler/dpaБывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль
Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Michael Kappeler/dpa
Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль считает, что президент России Владимир Путин знает жителей Германии довольно хорошо.
  • Он полагает, что российский президент обращает на немцев больше внимания, чем они сами.
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин знает жителей Германии лучше, чем они сами, считает бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль.
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"Я думаю, что он больше всего обращает внимание на немцев, он знает нас довольно хорошо. Иногда даже лучше, чем мы сами", - заявил Габриэль в интервью газете Bild.

При этом Габриэль, возглавлявший немецкое внешнеполитическое ведомство в 2017-2018 годах, выразил мнение, что российский лидер следит за событиями в ФРГ, в том числе освещаемыми в немецком телевидении и прессе.
Российский лидер неоднократно посещал Германию. Первый визит Путина состоялся в 2000 году. После этого Путин совершил несколько рабочих поездок в Германию, в том числе для участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, в ходе которой он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
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